Dünya Rusyadan Ukraynadaki bir AVMye füzeli saldırı
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Rusya'dan Ukrayna'daki bir AVM'ye füzeli saldırı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksiy "Kremençuk'taki bir AVM'ye Rus füzeleri isabet etti, içinde binden fazla sivil vardı." açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusyadan Ukraynadaki bir AVMye füzeli saldırı
​Ukrayna'da AVM'de Rus füzesi: Can kayıpları var.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kremençuk'ta kalabalık bir AVM'nin Rus füzeleri tarafından vurulduğunu açıkladı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kremençuk'un Poltova bölgesinde roketle vurulan AVM’den görüntüleri de yayınladı. Zelenskiy açıklamasında, “Rusya, sivillerin bulunduğu alışveriş merkezine roket attı. Kurtarma ekipleri yangına müdahale ediyor. Kurbanların sayısını hayal bile edemiyoruz. Rus ordusu için bir stratejik değeri olmayan, sadece normal insanların bulunduğu yer. Rusya, güçsüzlüğünü sıradan vatandaşlara yüklemeye devam ediyor.” dedi.

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