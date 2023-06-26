Rusya'dan Wagner kararı: Operasyonlara devam edecek

Rusya ve Wagner arasındaki kriz çözüldü. Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente 200 kilometre kala durdu. Bu süreç sonrası Rus güvenlik şirketi Wagner ve kurucusu Yevgeniy Prigojin'in akıbeti ise merak konusu oldu. Prigojin'in bundan sonraki görevi ne olacak? Wagner, Rusya-Ukrayna savaşında nasıl bir konum alacak tüm detaylarıyla haberimizde derledik.