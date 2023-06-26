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Dünya

Rusya'dan Wagner kararı: Operasyonlara devam edecek

Wagner lideri Prigojin'in Rusya'da başlattığı isyan Belerus'un araya girmesi ile çözülürken Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, paralı asker grubunun akıbetine ilişkin flaş bir açıklamaya imza attı. Lavrov, Wagner'in Mali ve Orta Afrika cumhuriyetlerindeki operasyonlarına devam edeceğini belirtti.

16:50 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak

Wagner krizi Belerus'un araya girmesi ile çözülürken Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki operasyonlarına devam edeceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün yaptığı açıklamada, Wagner paralı asker grubunun hafta sonu bastırdığı isyana rağmen Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki operasyonlarına devam edeceğini söyledi.

RT'ye verdiği röportajda Lavrov,
'Wagner üyeleri orada eğitmen olarak çalışıyor. Bu iş elbette devam edecek'
dedi.
  • Rus güvenlik şirketi Wagner'in paralı askerlerinin Afrika'da 9 ülkede olduğu tahmin ediliyor. Wagner, yerel güçlere askeri eğitim veriyor, liderlere yakın koruma sağlıyor ve enerji noktalarını koruyor.



#Rusya
#Wagner
#Sergei Lavrov
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