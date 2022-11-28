Rusya'nın Çin büyükelçisi 'tek kutuplu hegemonya' ile mücadele sözü verdi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya'nın yeni büyükelçisi Igor Morgulov ile yaptığı ilk görüşmede, "Rusya-Çin bağları kopamaz ve iki ülke arasındaki dostluk her türlü zorluğun üstesinden gelebilir" dedi.

Çin ve Rusya, savaş başlamadan önce “sınırsız dostluk” ilan ettiler. Pekin, Moskova'nın anlatısını tekrarlayıp Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını eleştirirken, Çinli şirketler yaptırımlara büyük ölçüde uydu. Çin hükümetinin Rus ordusunu silahlandırdığına dair hiçbir kanıt da yok.

Çin ve Rusya, ABD liderliğindeki “hegemonya” olarak tanımladıkları şeyin aksine, çok kutuplu bir dünyayı temsil ettikleri anlatısını desteklediler.

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