Dünya Rusyayı harekete geçirecek adım Patriot füze sistemi Polonyaya yerleştiriliyor
AVRUPA

Rusya'yı harekete geçirecek adım: Patriot füze sistemi Polonya’ya yerleştiriliyor

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Ukrayna’dan ateşlenen füzeyle iki Polonya vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından Almanya’nın önerdiği patriot füze savunma sisteminin Polonya’ya yerleştirilmesi çalışmalarına başlayacaklarını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Rusyayı harekete geçirecek adım: Patriot füze sistemi Polonya’ya yerleştiriliyor
Foto/arşiv

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkenin hava sahasını daha etkili savunmak için Almanya’nın önerdiği patriot füze savunma sisteminin Polonya’ya yerleştirilmesi için çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

Mariusz Blaszczak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Almanya Savunma Bakanı ile yaptığım görüşme sonrasında Ukrayna’ya desteği reddetme kararını hayal kırıklığıyla almış bulunmaktayım.

Patriot füzelerinin Polonya’ya yerleştirilmesi konusunda çalışmalara başlıyoruz" dedi.

Mariusz Blaszczak patriotların kendi komuta sistemlerine bağlı olacağını belirtirken, söz konusu füzelerin tam olarak ne zaman Polonya’ya sevk edileceğine ilişkin bilgi vermedi.

Geçtiğimiz 15 Kasım’da Ukrayna’nın Rusya’nın füze saldırılarına karşı koymak üzere ateşlediği bir S300 füzesinin Polonya’nın güneydoğusundaki Przewodow köyüne düşmesi üzerine 2 Polonya vatandaşı hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından Almanya, Polonya’ya hava sahasını daha etkili korumak için patriot füze sistemi göndermeyi önermişti.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ilkin Almanya’nın önerisini memnuniyetle karşıladığını belirtmiş, ancak iktidardaki Hukuk ve Adalet partisi PiS’in lideri Jaroslaw Kaczynski’nin Polonya Haber Ajansı PAP’a verdiği röportajda "Patriotları Ukrayna’ya göndersinler" sözleri üzerine hem Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki hem de Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak söz konusu füzelerin Ukrayna’nın batısına yerleştirilmesini, bu şekilde Polonya hava sahasının yanı sıra Rusya saldırısı karşısında Ukrayna’nın batısının da savunulacağını ifade etmişti. Polonya’nın bu önerisi karşısında Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht ise patriot sistemlerinin NATO bölgesinin entegre hava savunmasının bir parçası olduğunu, NATO topraklarında konuşlandırılabileceğini, NATO toprakları dışında konuşlandırılacak olması durumunda ise konunun önceden NATO müttefikleriyle müzakere edilmeyi gerektirdiği açıklamasında bulunmuştu.

Alman Savunma Bakanı Lambrecht’in bu açıklamasının ardından PiS lideri Jaroslaw Kaczynski ise basın toplantısında Polonya’ya yerleştirilmiş ancak Almanya’nın komuta edeceği patriotların Rus füzelerini vurmak için ateşlenmeyeceğini ileri sürmüştü.

Kaczynski "Almanya’nın bugüne kadarki tutumu Rus füzelerine ateş etmeye karar vereceklerine inanmamız için bir neden göstermemekte" şeklinde konuşmuştu.

Nijerya için korkutan çağrı: 25,3 milyon kişi etkileyecek acil harekete geçin
DÜNYA
Nijerya için korkutan çağrı: 25,3 milyon kişi etkileyecek acil harekete geçin

Macaristan'da akaryakıta tavan fiyat uygulaması sona erdi
EKONOMİ
Macaristan'da akaryakıta tavan fiyat uygulaması sona erdi

İran devriye botundan ABD gemilerine taciz
DÜNYA
İran devriye botundan ABD gemilerine taciz
Kapış kapış gitti

Kapış kapış gitti

​Türkiye'de en çok satılan otomobiller: Liste tek tek açıklandı.
Çöpten büyük servet çıktı

Çöpten büyük servet çıktı

Şans eseri buldu: Değerine paha biçilemiyor.
ABDnin özel eğittiği terörist etkisiz

ABD'nin özel eğittiği terörist etkisiz

​MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon.

Dokuz ay sonra ilk defa 20 liranın altını görecek.

Beş farklı zam tahmini ortaya çıktı.

​Eyüpsultan'da olası bir faciadan dönüldü.

​Meteoroloji uyarmıştı: Beklenen ilk kar düştü.

Türkiye için konulan şartlar tasarıdan çıkarıldı.

​Çok sayıda araç birbirine girdi: Yaralılar var.

Önüne çıkan iş yerlerine kurşun yağdırdı.

​İkinci tura kalan seçimlerin galibi belli oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan olası kara harekâtının ilk adresini verdi.

​ABD Suriye'de teröristlere ders veriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.