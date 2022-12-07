Ekonomi Macaristanda akaryakıta tavan fiyat uygulaması sona erdi
DÜNYA EKONOMİSİ

Macaristan'da akaryakıta tavan fiyat uygulaması sona erdi

Macaristan'da hükümet, tüketicileri artan fiyatlardan korumak için hayata geçirdiği akaryakıta tavan fiyat uygulamasını sonlandırma kararı aldı.

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Haber Merkezi AA
Macaristanda akaryakıta tavan fiyat uygulaması sona erdi
Foto/arşiv

Devlet Bakanı Gergely Gulyas, yaptığı açıklamada, ülkedeki uygulamanın, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne ambargo ve tavan fiyat uygulaması nedeniyle sonlandırıldığını söyledi.

Yaptırımlar nedeniyle akaryakıt arzında bazı sıkıntılar yaşandığını aktaran Gulyas, "Brüksel'in yaptırımları sonucu ülkedeki tüm akaryakıt istasyonlarında Macar ailelere 480 Macar forintinden akaryakıt sağlanamıyor." dedi.

Macaristan'da 15 Kasım 2021'de yürürlüğe giren uygulamaya göre, akaryakıt istasyonlarının Macar plakalı araçlara benzin ve dizelin litresini 480 Macar forintinden (yaklaşık 22,75 TL) pahalı satışı yasaktı.

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