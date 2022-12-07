Macaristan'da akaryakıta tavan fiyat uygulaması sona erdi

Gündem

Engelleme yok CHP’nin yalanı var

CHP'li başkanlar tarafından yönetilen 11 büyükşehir belediyesi meclisinin AK Parti grup başkanvekilleri Ankara’da bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse de “En küçük bir engelleme olmadığı halde, engellenme yalanı ile bir mağduriyet algısı oluşturmaya çalışıyorlar” dedi.