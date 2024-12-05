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Rusya'yı sarsacak iddia: Putin'in akrabası 'bu çok gizli bilgi' diyerek ağzından kaçırdı

Rusya'yı sarsacak iddia: Putin'in akrabası 'bu çok gizli bilgi' diyerek ağzından kaçırdı

15:015/12/2024, Perşembe
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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anna Tsivileva İçişleri Bakanlığı'na 48 bin DNA testi başvurusu yapıldığını belirtti.
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anna Tsivileva İçişleri Bakanlığı'na 48 bin DNA testi başvurusu yapıldığını belirtti.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anna Tsivileva, Ukrayna'daki savaşta kaybolan askerlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin'in de akrabası olan Tsivileva, kayıp askerlerin tespiti için İçişleri Bakanlığı'na 48 bin DNA testi başvurusu yapıldığını söyledi.

Rusya
ile Ukrayna arasındaki savaş 1016. gününe girerken, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeğeni
Anna Tsivileva
, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Tsivileva, Kremlin’in gizli tuttuğu Ukrayna’daki toplam kayıp sayısına dair bilgiler paylaşarak, savaşa katılan askerlerin ailelerine destek konusunda yapılan görüşmeler sırasında önemli detayları ifşa etti.



Tsivileva, "Özel Askeri Operasyon" olarak adlandırılan bu süreçte kayıp askerlerin izini sürmek isteyen ailelerden on binlerce başvuru aldıklarını belirtti ve İçişleri Bakanlığı’na 48 bin DNA testi talebi yapıldığını açıkladı. Öte yandan, Batılı istihbarat kaynakları Ukrayna’daki Rus kayıplarının açıklanandan çok daha yüksek olduğunu öne sürüyor.


Telegraph gazetesinin Rusya'da muhalif yayınlar yapan Astra gazetesinden aktardığı habere göre, Tsivileva'nın ifşası 26 Kasım günü düzenlenen oturum sırasında kayıt altına alındı.


"Çok gizli"


Tsivileva'nın açıklamasının hemen ardından ise Rusya Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov araya girdi. Kartapolov oturuma katılanlara, rakamların çok gizli olduğunu ve yayınlanmaması gerektiğini hatırlattı.


Kartapolov,
"Sizden bu rakamları hiçbir yerde kullanmamanızı önemle rica ediyorum. Bu çok hassas ve gizli bir bilgi. Bu rakamları hiçbir yerde yayınlamamalıyız"
dedi.

Independent gazetesinde yer alan habere göre Tsivileva, konuya ilişkin ayrıca açıklamada bulundu.



"Kayıp askerlerin birçoğu bulunacak"


Tsivileva,
"Kayıpların sayısını değil bize gelen taleplerin sayısını verdim. Dolayısıyla bu sayı veri değildir, sadece bize gelen taleplerdir. Kayıp askerlerin birçoğu bulunacaktır"
ifadelerini kullandı.

Babası Rusya lideri Putin'in kuzeni Yevgeni Putin olan Tsileva, Putin tarafından 2023 yılında savaş gazileri için kurulan bir devlet fonunun başkanlığına atanmıştı. 2024 yılının başlarında, savunma bakan yardımcısı olarak terfi ettirilmişti.




#Rusya
#Putin
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