Dünya Ryanair çalışanları grevde Belçikada 100den fazla sefer iptal edildi
AVRUPA

Ryanair çalışanları grevde: Belçika'da 100'den fazla sefer iptal edildi

Ryanair'in Belçika'da çalışmakta olan personelleri yılbaşı tatili döneminde grev kararı aldı. Bu sebeple Belçika'da 100'den fazla seferin iptal edildiği açıklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ryanair çalışanları grevde: Belçikada 100den fazla sefer iptal edildi
Arşiv

Düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair'in Belçika'daki çalışanları yılbaşı tatili döneminde grev kararı alırken, grev nedeniyle 100'den fazla sefer iptal edildi.

İrlanda firması Ryanair'in Belçika'daki kabin ekibini temsil eden sendika, 30 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında ve 7-8 Ocak tarihlerinde greve gidileceğini açıkladı.

Sendikalar, grev kararının Ryanair'in ücretleri, izin sistemini ve çalışma koşullarını iyileştirmesi ve maaş ödemelerini zamanında yapması için alındığını duyurdu.

Grev nedeniyle Ryanair'in Belçika'nın Charleroi Havalimanı'ndan Avrupa'nın çeşitli noktalarına yapacağı 300 seferden 115'i iptal edildi.

Grevin, çok sayıda uçuşun gerçekleştirildiği yılbaşı tatili dönemi yapılacak olması dikkat çekti.

Öte yandan, Ryanair, Belçika'nın havacılık sektörüne yönelik uygulamaya koyduğu yeni vergiler ve yeni ücretler nedeniyle Brüksel Zaventem Havalimanı'ndaki faaliyetlerini eylül ayı sonunda sonlandırmıştı.

Belçika, 500 kilometreden yakın mesafe uçuşlara yolcu başına 10 avro, daha uzak mesafelere ise 2 ile 4 avro arasında değişen ek vergi uygulama kararı almıştı.

Ryanair ile çalışanları arasında iş koşulları ve ücretler konusunda sıklıkla anlaşmazlık yaşanıyor.

Şirketin Belçika'daki çalışanları haziran ayında da 3 günlük grev kararı almış ve çok sayıda sefer aksamıştı.

Fransa'da tren kontrolörlerinin grevi ulaşımı sekteye uğrattı
DÜNYA
Fransa'da tren kontrolörlerinin grevi ulaşımı sekteye uğrattı

İngiltere'de evsizlere destek sağlayan yardım kuruluşunun çalışanları greve gitti
DÜNYA
İngiltere'de evsizlere destek sağlayan yardım kuruluşunun çalışanları greve gitti

İngiltere yeni yıla grev dalgasıyla giriyor
DÜNYA
İngiltere yeni yıla grev dalgasıyla giriyor
Çocuklarınızı okula göndermeyin

'Çocuklarınızı okula göndermeyin'

​Bilim kurulu üyesinden korkutan açıklama.
Kadrolar belli oldu

Kadrolar belli oldu

​Süper Lig'de Galatasaray, Sivasspor'a konuk oluyor.
Kritik zirve başladı

Kritik zirve başladı

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti

Teknoloji destek paketini 'Hayırlı olsun' diyerek açıkladı.

​Fas ile Dünya Kupası'nda parlayan Amrabat'ın talipleri artıyor.

​Saklı hazine bulundu: Değerine paha biçilemiyor.

Bakan Nebati'den büyüme mesajı: Türkiye dünyadan pozitif ayrıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.