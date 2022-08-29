Dünya S-300lerle düşmanca hareket Taciz kayıtları NATOya sunulacak
AVRUPA

S-300'lerle düşmanca hareket: Taciz kayıtları NATO’ya sunulacak

Yunanistan, ‘Aktif değil, hangarda’ dediği Rus S-300’leriyle radar kilidi atarak Türk jetlerini taciz etti. Türkiye’ye S-400 yaptırımı uygulayan AB ve ABD’den çıt yok. Ankara, NATO Angajman Kuralları'na göre "düşmanca hareket" sayılan girişimi, ittifakın gündemine taşıyacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
S-300lerle düşmanca hareket: Taciz kayıtları NATO’ya sunulacak
S-300

Türkiye’ye S-400 yaptırımı uygularken, Yunanistan’ın S-300’lerini ‘aktif değil hangarda’ diyerek görmezden gelen ABD ve AB, fena yakalandı. Girit’te konuşlu Rus yapımı Yunan S-300’leri, Türk jetlerini radar kilidi atarak taciz etti. Ankara, NATO Angajman Kuralları’na göre “düşmanca hareket” sayılan girişimi, kayıtları ile ittifakın gündemine taşıyacak.

ULUSLAR ARASI SAHADA

  • Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı F-16’lar, 23 Ağustos’ta Ege ve Doğu Akdeniz’de görev uçuşuna çıktı. Jetler Rodos Adası batısında uluslar arası hava sahasında 10 bin feet yükseklikte seyrederken Yunanistan’ın tacizine maruz kaldı. Girit Adası’nda konuşlu Yunanistan’a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden Türk jetlerine radar kilidi atıldı. Türk jetleri tacize rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.

BATARYALAR AKTİF

Bu taciz, ABD ve Avrupa’nın ikiyüzlülüğünü de ortaya resmen koydu. S-400 sistemi aldığı için Türkiye’ye yaptırım kararı alan ABD ve Avrupa, Yunanistan’ın Rus yapımı S-300’leri gündeme gelince, ‘sistemlerin hangarda olduğunu, aktive edilmediğini’ iddia etmişti. 23 Ağustos’ta Türk F-16’larına yerden havaya füze kilidi atılması, Yunanistan’ın söz konusu S-300 bataryalarını aktif olarak kullandığını da ortaya koydu.

İKİYÜZLÜ POLİTİKA

  • Taciz, Ankara’yı harekete geçirdi. NATO müttefiki bir ülkenin savaş uçaklarına radar kilidi atılmasının, NATO Angajman Kuralları’na göre “düşmanca hareket” sayıldığını hatırlatan güvenlik kaynakları, Yunanistan’ın müttefiklik ilkelerine aykırı davrandığı, Batı ülkelerinin de bu konuda çift taraflı politika sergilediği değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin bölgesel hava savunmasını ve güvenliğini daha etkin hale getirmek maksadıyla S-400 sistemi tedarik etmesinin ardından bazı NATO ülkeleri ve ABD tarafından gösterilen tavrı hatırlatan kaynaklar, Yunanistan’ın söz konusu sistemin bir önceki versiyonunu 23 yıl önce tedarik ettiğine dikkati çekti.

1 HAFTA ÖNCE TACİZ

Bu arada Yunanistan Ege’de görev yapan uçaklarımızı geçtiğimiz hafta da savaş uçakları ile taciz etmişti. Askeri kaynaklardan yapılan açıklama bir NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları belirtilmişti. Yunanistan tarafından yapılan bu tacizin, NATO’nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğuna dikkati çekilerek, Yunanistan’ın, Türkiye’yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığı vurgulanmıştı.

2013’te aktive edildi

  • Yunanistan’ın Akdeniz’deki Girit Adası’na konuşlandırdığı S-300 hava savunma sistemleri aslında 1997 yılında Güney Kıbrıs tarafından, Rusya’dan satın alınmıştı. ABD ve Türkiye’nin tepkilerinin ardından S-300’ler Yunanistan’a satılarak Girit Adası’na yerleştirildi. 80 mil menzilli 4 sistem ve 8 fırlatma rampasından oluşan ekipmanlar, 15 yıl Girit Adası’nda bekletildikten sonra modernize edilmiş, 2013 yılında bir tatbikatta Yunanistan tarafından fiilen kullanılmıştı. Türkiye S-400 alınca, Yunanistan’daki sistemlerin çalıştırılmadığı, hangarda olduğu iddia edilmişti.

Taciz kayıtları NATO’ya sunulacak

Yeni Şafak’a konuşan üst düzey güvenlik kaynağı, tacizin hem ABD, hem de NATO ile yapılan toplantılarda gündeme getirileceğini söyledi. Uçakların kayıt özelliği olduğunu ve tacizin kayıtları olduğunu belirten kaynak, delillerin ilgili kurumlara sunulacağını vurguladı. Kaynak, şu ifadeleri kullandı: “Bize S-400 için baskı yapıyorlar, ama Yunanistan S-300’leri faal olarak kullanıyor. Gündeme getirdiğimizde ‘Kullanılmıyor, hangarlarda tutuluyor, sadece tatbikatlarda kullanılıyor’ diyorlardı ama onun doğru olmadığı ortaya çıktı. Bize Rus yapımı silah kullanamazsınız denilirken, Yunanistan Rus yapımı sistemle NATO üyesi bir ülkenin uçaklarını kilitle taciz ediyor. Peki Türkiye’nin aldığı S-400’ler F-35’leri etkiliyor da S-300’ler etkilemiyor mu? Bu çifte standardı ortaya koyuyor. Yunanistan’a da CAATSA uygulaması, F-35 verilmemesi lazım. Bakalım NATO ne diyecek bu duruma.”

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