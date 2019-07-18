Dünya S-400e saldırıyı çalıştılar
AVRUPA

S-400’e saldırıyı çalıştılar

ABD, İsrail, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve BAE’nin 1-12 Nisan’daki Iniohos-2019 tatbikatında S-400 benzeri savunma sistemlerinin imhası senaryosu da çalışıldı. Tatbikatta Yunanistan’ın elindeki S-300 sistemi eğitim amaçlı olarak kullanıldı.

Talha Menteş Yeni Şafak
S-400 hava savunma sistemi
S-400 hava savunma sistemi

ABD, İsrail, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla 1-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen 'Iniohos-2019' tatbikatında 'S-400' benzeri savunma sistemlerinin imhası senaryosunun çalışıldığı iddia edildi. İsrail basını, Mora yarımadasında yapılan ve 83 savaş uçağının katıldığı tatbikatta 'düşman hava savunma sistemlerini felç etme' (SEAT) eğitiminin icra edildiğini bildirdi.

İddiaya göre Iniohos'ta, özellikle Türkiye’ye yerleştirilecek Rus S-400 hava savunma sisteminin nasıl imha edileceğinin provası yapıldı. Bunun için de tatbikat sırasında Yunanistan'ın elindeki S-300 sistemi eğitim amaçlı kullanıldı. İsrail uçakları, olası bir operasyonda S-400'lerin bir alt modeli olan sistemin sırlarını çözmeye çalıştı. Benzer iddialar Rus haber sitelerinde de gündeme getirildi. Akdeniz'deki Iniohos'ta İsrail'in, S-300'leri atlatma ve saldırı çalışmaları yaptığını bildiren askeri analist Aram Shabanyan, İsrail uçaklarının aynı zamanda İran'daki S-300'lerin imhasını da prova ettiğini kaydetti.

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