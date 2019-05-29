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Dünya S-400lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor
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ASYA

S-400'lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor

S-400'lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Her şey planlandığı şekilde ilerliyor ve herhangi bir gecikme söz konusu değil" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
S-400 Hava Sistemleri.
S-400 Hava Sistemleri.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimat sürecinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığını belirtti.

  • Peskov, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin talebi doğrultusunda S-400'lerin teslimatının öne alındığını anımsattı.

Teslimat sürecinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade eden Peskov, “Her şey planlandığı şekilde ilerliyor ve herhangi bir gecikme söz konusu değil” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir süre önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'nin S-400 almasını istemediği ve bu konuda süre verdiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

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