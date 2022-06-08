Dünya Sahte Facebook iş ilanlarıyla kandırdı 7 kadını öldürdü
AVRUPA

Sahte Facebook iş ilanlarıyla kandırdı: 7 kadını öldürdü

Meksika'da kadınları sahte Facebook iş ilanları kullanarak kandıran ve öldüren 38 yaşındaki

Greek Roman tutuklandı. Roman'ın şu anda 7 kişiyi öldürdüğünden şüpheleniliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sahte Facebook iş ilanlarıyla kandırdı: 7 kadını öldürdü
Greek Roman

Greek Roman, öldüreceği kadını önce Facebook reklamları aracılığıyla buluyor sonra onlarla otellerde ya da kafelerde buluşuyor.

18 Mayıs'ta Viridiana Moreno, otelde bir iş görüşmesine gitmek için evinden ayrıldı ve trajik bir şekilde bir daha hiç görülmedi. Kalıntıları araştırmacılar tarafından beş gün sonra bir arazide plastik torbalarda bulundu.

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Diğer bir kurbanın kalıntıları, terkedilmiş bir arazide plastik torbalarda terk edildi. Ceset o kadar kötü bir şekilde parçalanmıştı ki, kimliğini tespit etmek için adli bilim adamlarına ihtiyaç vardı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, zanlının 2012 yılına kadar uzanan bir tecavüz suçlamaları geçmişi olduğu ve 13 yaşından küçük bir çocuğa tecavüz etmekten hüküm giydikten sonra hapiste yattığı söyleniyor.

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