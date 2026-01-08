Yeni Şafak
'Saldırılar Kürtlere yönelik' iddialarına Şam'dan net yalanlama: Hedef terör siviller değil

Suriye hükümeti “Kürtlere saldırı” iddialarını yalanladı.
Suriye hükümeti “Kürtlere saldırı” iddialarını yalanladı.

Suriye hükümeti, Halep’te terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik başlatılan operasyonların Kürtlere karşı yapıldığı yönündeki iddiaları reddetti. Açıklamada, Kürtlerin Suriye halkının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanırken, sahadaki gerilimin SDG’nin 1 Nisan anlaşmasını ihlal etmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Suriye ordusu, Halep kent merkezinde terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik nokta operasyonlara başladığını duyurdu.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki SDG mevzileri yoğun bombardıman altına alınırken, Suriye ordusu tankları Halep'e girdi.

Suriye ordusu, Halep'in Eşrefiye mahallesinde kontrolü tamamen sağladı.

"Saldırılar Kürtlere yönelik" iddialarına yalanlama

Bu gelişmelerin ardından Suriye hükümeti, saldırıların 'Kürtlere yapıldığı' iddialarına karşı açıklamada bulundu.

İddiaları yalanlayan hükümet, Kürtlerin, Suriye halkının temel ve ayrılmaz bir parçası olduğunu; devletin onları ayrı bir taraf veya istisnai bir durum olarak değil, anavatanın tam ortakları olarak gördüğünü belirterek, "Devlet, yerinden edilmiş Kürtlere ve Arap kardeşlerine güvenlik ve koruma sağladı." ifadelerini kullandı.

"Gerilimin nedeni SDG'nin anlaşmayı ihlal etmesi"

Çözümün boş medya söylemlerinde veya karşılıklı suçlamalarda değil, devlet kurumlarına başvurmakta yattığı vurgulanan açıklamada Suriye Hükümeti, sahadaki bu gerilimin doğrudan nedeninin terör örgütü SDG'nin 1 Nisan anlaşmasını ihlal etmesi ve önceki mutabakatları baltalaması olduğunu kaydetti.

SDG'li teröristlere 'silah bırakın' çağrısı

Açıklamada devletin, terör örgütü SDG'ye karşı yürütülen operasyonlarla Halep'in çevresini güven altına almak, çatışmaları şehirden uzak tutmak, sivilleri korumak üzerine odaklandığı vurgulanarak, SDG'li teröristlere Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden çekilmeleri ve silah bırakmaları yönünde çağrıda bulunuldu.



#Halep
#Şeyh Maksud
#Eşrefiye
#Suriye
#Terör Örgütü
#SDG
