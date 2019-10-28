Dünya Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, çirkin saldırıyı anlattı
AVRUPA

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, çirkin saldırıyı anlattı

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, çirkin saldırıyı anlattı

Uluslararası Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı için Londra’da bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, terör örgütü PKK yandaşları tarafından uğradığı çirkin saldırıyı anlattı. Döğücü, “Türkiye’nin sivilleri katlettiğini, kimyasal silah kullanarak çocukları öldürdüğünü söylemeye başladıklarında her duyarlı Türk vatandaşı gibi ben de orada sessiz kalmadım ve kendilerine yalan söylediklerini ifade ettim” dedi.

Haber Merkezi DHA
Londra’da terör örgütü yandaşları Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’ye saldırdı.
Londra’da terör örgütü yandaşları Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’ye saldırdı.

Açıklamalarına ‘geçmiş olsun’ dileklerini ulaştıran herkese teşekkür ederek başlayan Şeyma Döğücü, Londra’da maruz kaldığı çirkin saldırıyı anlattı.

Döğücü, “Londra’nın göbeğinde PKK terör örgütünün ve yandaşlarının bir gösterisine denk geldiğimiz esnada üzerimize saldırı oldu. Biz orada bir toplantı vesilesiyle geçiş yaparken, meydanı gezmek üzereyken baktık terör örgütü ve yandaşları toplanmaya başladılar.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, çirkin saldırıyı anlattı
OYNAT 02:14
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, çirkin saldırıyı anlattı
İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü PKK yandaşları polis koruması altında eylem yaptı. Uluslararası Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı için İngiltere'ye giden ve gösteri yapıldığı sırada oradan geçen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye terör örgütü yandaşları bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdı. Döğücü saldırı anını anlattı.


500 ile bin kişi arasında kalabalık bir gruptu. Eylemlerine başladılar, protesto gösterilerine başladılar. Ellerinde terör örgütü elebaşının resimlerinin olduğu flamalar da mevcuttu. Türkiye aleyhine iftiralarla dolu pankartlar da mevcuttu.

Gösterilerine başladılar, slogan atmaya başladılar. Ancak orada yüksek sesle anonslarla Türkiye’nin sivilleri katlettiğini, kimyasal silah kullanarak çocukları öldürdüğünü söylemeye başladıklarında her duyarlı Türk vatandaşı gibi ben de orada sessiz kalmadım ve kendilerine yalan söylediklerini ifade ettim” sözlerini kullandı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'ye saldırı
GÜNDEM
Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'ye saldırı
Mehmetçik ile birlikte ölmek şereftir

Mehmetçik ile birlikte ölmek şereftir

​Barış Pınarı'nın Halepli şehidi Cemil Ali'nin ailesi yenisafak.com'a konuştu.
Vicdansızlar!

Vicdansızlar!

Evladı için oturma eylemi yapan anne fenalık geçirdi.
Tarihi bir mücadelenin içindeyiz

Tarihi bir mücadelenin içindeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim mesajı yayımladı.
Çıkmayan varsa temizleriz

Çıkmayan varsa temizleriz

​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı.
Avrupa’da bir Sualtı Hapishanesi: Rummu

Avrupa’da bir Sualtı Hapishanesi: Rummu

​Estonya'nın kuzeyindeki Rummu kasabası sıradışı bir sır saklıyor.
İade talebi<br>Dışişleri'ne iletildi

İade talebi
Dışişleri'ne iletildi

​Adalet Bakanlığından terörist elebaşı için kritik hamle.

Terörle mücadelede önemli bir kazanım

Terörle mücadelede önemli bir kazanım

Kalın, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin konuştu.

Halka çöp<br>başkana VIP

Halka çöp
başkana VIP

​Çöplüğe dönen Maltepe'de 'acil afet' kapsamında VIP araç kiralandı.

17 gün dayanabildi

17 gün dayanabildi

Samet Aybaba sadece 2 maç sonra istifa etti.
Sıfırdaki indirim<br>ikinci el otoyu vurdu

Sıfırdaki indirim
ikinci el otoyu vurdu

​Araç sahipleri satış kararlarını ertelemeye başladı.
PYD, DEAŞ'lı teröristleri petrol tankerlerinde kaçırmış

PYD, DEAŞ'lı teröristleri petrol tankerlerinde kaçırmış

​DEAŞ sözcüsünün petrol tankerinde öldürülmesi örgüt yöntemini deşifre etti.
Bağdadi'yi İdlib'e kim götürdü?

Bağdadi'yi İdlib'e kim götürdü?

İsrail ve Suudi Arabistan istihbaratı rol almış olabilir.
Yarı fiyatına satılık

Yarı fiyatına satılık

​Antalya Kemer'deki 5 yıldızlı otele icra şoku.
AB ertelemeyi <br>kabul etti

AB ertelemeyi
kabul etti

İngiltere'nin Brexit talebinde yeni gelişme.
Çöplüğe dönen Maltepe'de ‘deprem’ bahanesiyle başkana VIP makam aracı kiralaması
Gündem

Çöplüğe dönen Maltepe'de ‘deprem’ bahanesiyle başkana VIP makam aracı kiralaması

26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem, milyonlarca vatandaşın gündemini değiştirdi. Depreme karşı alınacak önlemler ve hasar tespit çalışmaları sürerken, ‘afet durumunda acil ihtiyaç’ kapsamında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adrese teslim VIP makam aracı alımı yaptı. Aracın kiralamasının yapıldığı dönemde, temizlik işçilerinin 3 ayda 2. kez greve gitmesi sonucu Maltepe sokakları çöplüğe döndü.
HDP önünde eylem yapan teyze: Teröristler yeğenimi yanımdan kaçırdı
Gündem

HDP önünde eylem yapan teyze: Teröristler yeğenimi yanımdan kaçırdı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 55 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi, 54'üncü gününe girdi. 11 Eylül'den beri oturma eylemi yapan Halime Şehitoğlu, 4 yıl önce askerden izne gelen yeğeni Sedat Sorgun'un (25), yol kesen PKK'lı teröristlerce yanında kaçırıldığını belirtti. Şehitoğlu, "Allah'tan ümit kesmedim. Onu Rabbime emanet ettim. 2015'te benim yanımdan aldılar. Onu aldılar arabada ben kaldım" dedi.
Belediye yöneticilerine maaş sınırlaması geliyor: Tek şirketten maaş alabilecekler
Gündem

Belediye yöneticilerine maaş sınırlaması geliyor: Tek şirketten maaş alabilecekler

AK Parti'nin hazırladığı yerel yönetimler yasası düzenlemesi ile belediye başkanları ya da meclis üyeleri birden çok belediye şirketinde görev yapsa bile tek şirketten maaş alacak. Ayrıca, belediye başkanı ve meclis üyeleri tek belediye şirketinde görev yapabilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.