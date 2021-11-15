​Sandığa koştular: İlk Türk aday için akın ettiler

Bulgaristan’da dün eş zamanlı yapılan cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri için halk sandık başına gitti. Ülkede ve yurt dışında yaşayan 6,6 milyonu aşkın kayıtlı seçmen bu yıl parlamento seçimleri için üçüncü kez oy kullandı. Bulgaristan’da 13 bine yakın, yurt dışında ise 68 ülkede 750 seçim yeri açıldı. Türkiye’de yaşayan çifte vatandaş statüsündeki Bulgaristan göçmenleri için de yurdun dört bir yanında 58 merkezde 126 sandık kuruldu.

Mustafa Karadayı

TÜRKLERİN ADAYI KARADAYI

Bulgaristan vatandaşları, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı için 23 ikili aday ve 25 siyasi parti ile koalisyonun sunduğu 5 bin 67 aday arasında seçim yapacak. Türkler için önemli olan; bu seçimde ilk kez, nüfusun yüzde 10’una yakınını oluşturan Türk ve Müslümanlar da Türk kökenli bir aday için oy verebilecek. Türklerin Cumhurbaşkanı adayı ise üyelerini Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı.

DÜNYA Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Seçim için İstanbul’daki çifte vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren sandığa koştu. İstanbul’da seçimin yapıldığı ilçelerden Zeytinburnu’nda Dr. Reşit Galip İlkokulu’nda vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Pasaportlarıyla oy kullanan vatandaşlar Yeni Şafak’a, “Zamanında çok çektik. Bizim de söz sahibi olmamız gerekiyor. Bulgaristan Türkleri için en doğrusu neyse sandıktan o çıkmalı” değerlendirmesinde bulundu.

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Söz sahibi olmak istiyoruz

Bulgaristan’da Müslüman bir Cumhurbaşkanı isteyen Fatma Gül Cesur: “Hiç Müslüman ve Türk yönetici olmasın mı? Benim kardeşlerimin hepsi orada. İnşallah kazanır mutlu oluruz.”

“Hiç Müslüman ve Türk yönetici olmasın mı? Benim kardeşlerimin hepsi orada. İnşallah kazanır mutlu oluruz.” Türklerin söz sahibi olmasını dileyen Adliye Yücel: “Bulgaristan doğumluyum, burada yaşıyorum. Kızım, torunum orada. Bizden de bir Cumhurbaşkanı olsun, hakkımızı versinler.”

“Bulgaristan doğumluyum, burada yaşıyorum. Kızım, torunum orada. Bizden de bir Cumhurbaşkanı olsun, hakkımızı versinler.” Hasta olduğu halde sabahın ilk saatlerinde sandığa geldiğini anlatan Habibe Mehmet: “Kardeşlerimin hepsi orada. Onlar ve topraklarımız için sandığa geldik. Haklarımızı istiyoruz.”

“Kardeşlerimin hepsi orada. Onlar ve topraklarımız için sandığa geldik. Haklarımızı istiyoruz.” Akrabalarının Bulgaristan’da olduğunu kaydeden Necdet Şengülen: “Orası bizim memleketimiz. Daha iyi bir yere gelsin. Türkler söz sahibi olsun diye çabalıyoruz.”

“Orası bizim memleketimiz. Daha iyi bir yere gelsin. Türkler söz sahibi olsun diye çabalıyoruz.” Bulgaristan’da evi ve akrabaları olduğunu söyleyen Behçet Şen: “Biz oyumuzu Türklere vereceğiz. 7 kardeşimiz orada.

“Biz oyumuzu Türklere vereceğiz. 7 kardeşimiz orada. Artık Bulgaristan’da Türkler de söz sahibi olsun.”