Dünya Sandığa koştular İlk Türk aday içinakın ettiler
AVRUPA

Sandığa koştular: İlk Türk aday için akın ettiler

Bulgaristan dün cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gitti. Türkler, Mustafa Karadayı’yı aday göstererek ilk kez büyük yarışa katıldı. Türkiye’deki 58 merkezde kurulan 126 sandıkta oy kullanan Bulgaristan göçmenleri heyecanlıydı. Ülke genelinde ise seçime katılım yüzde 33’te kaldı. İlk sonuçlara göre, Karadayı yüzde 9,8 oy alırken diğer adayların hiçbirisi 50+1’e ulaşamadığı için cumhurbaşkanı ikinci turda belirlenecek.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
​Sandığa koştular: İlk Türk aday için akın ettiler
Türkiye’de de 58 merkezde 126 sandık kuruldu.

Bulgaristan’da dün eş zamanlı yapılan cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri için halk sandık başına gitti. Ülkede ve yurt dışında yaşayan 6,6 milyonu aşkın kayıtlı seçmen bu yıl parlamento seçimleri için üçüncü kez oy kullandı. Bulgaristan’da 13 bine yakın, yurt dışında ise 68 ülkede 750 seçim yeri açıldı. Türkiye’de yaşayan çifte vatandaş statüsündeki Bulgaristan göçmenleri için de yurdun dört bir yanında 58 merkezde 126 sandık kuruldu.

Mustafa Karadayı
Mustafa Karadayı

TÜRKLERİN ADAYI KARADAYI

  • Bulgaristan vatandaşları, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı için 23 ikili aday ve 25 siyasi parti ile koalisyonun sunduğu 5 bin 67 aday arasında seçim yapacak. Türkler için önemli olan; bu seçimde ilk kez, nüfusun yüzde 10’una yakınını oluşturan Türk ve Müslümanlar da Türk kökenli bir aday için oy verebilecek. Türklerin Cumhurbaşkanı adayı ise üyelerini Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı.

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
DÜNYA
Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Seçim için İstanbul’daki çifte vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren sandığa koştu. İstanbul’da seçimin yapıldığı ilçelerden Zeytinburnu’nda Dr. Reşit Galip İlkokulu’nda vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Pasaportlarıyla oy kullanan vatandaşlar Yeni Şafak’a, “Zamanında çok çektik. Bizim de söz sahibi olmamız gerekiyor. Bulgaristan Türkleri için en doğrusu neyse sandıktan o çıkmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Söz sahibi olmak istiyoruz

  • Bulgaristan’da Müslüman bir Cumhurbaşkanı isteyen Fatma Gül Cesur: “Hiç Müslüman ve Türk yönetici olmasın mı? Benim kardeşlerimin hepsi orada. İnşallah kazanır mutlu oluruz.”
  • Türklerin söz sahibi olmasını dileyen Adliye Yücel: “Bulgaristan doğumluyum, burada yaşıyorum. Kızım, torunum orada. Bizden de bir Cumhurbaşkanı olsun, hakkımızı versinler.”
  • Hasta olduğu halde sabahın ilk saatlerinde sandığa geldiğini anlatan Habibe Mehmet: “Kardeşlerimin hepsi orada. Onlar ve topraklarımız için sandığa geldik. Haklarımızı istiyoruz.”
  • Akrabalarının Bulgaristan’da olduğunu kaydeden Necdet Şengülen: “Orası bizim memleketimiz. Daha iyi bir yere gelsin. Türkler söz sahibi olsun diye çabalıyoruz.”
  • Bulgaristan’da evi ve akrabaları olduğunu söyleyen Behçet Şen: “Biz oyumuzu Türklere vereceğiz. 7 kardeşimiz orada.
  • Artık Bulgaristan’da Türkler de söz sahibi olsun.”

İlk kez bir Türk Cumhurbaşkanlığına aday olunca binlerce kişi oy kullanmak için sandığa koştu
FOTOĞRAF 27
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Bulgaristan’da bugün gerçekleşen seçimlerde ilk kez parti lideri bir Türk aday, Cumhurbaşkanlığı için yarışıyor.
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Mustafa Karadayı, Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin adayı olarak mücadele veriyor. Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşların oy kullanmaları için Türkiye’de 126 sandık kuruldu.
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Edirne’de 75. Yıl ilkokulu’nda kurulan sandıkta oy kullanma işlemleri sabah saat 07.00’de başladı.
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Sabahın erken saatlerinde sandığa koşan seçmenler, korona virüs tedbirleri kapsamında oy kullandılar. Çifte vatandaşlık sahibi seçmenler bu akşam saat 20.00’ye kadar oy kullanabilecekler.
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Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullanmaya başladı
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Edirne’de yaşayan ve oy kullanan çifte vatandaşlık hakkına sahip Ayşe Uyar, \"Zamanında çok çektik, bizleri Türkçe konuşturmadılar. Hakkımızı almak için oyumuzu kullandık. Oy kullanırken o günler gözümde canlandı\"dedi.
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Bir diğer seçmen Hatice Korkmaz da, akşamdan beri gözüne uyku girmediğini belirterek, sabahın ilk oyunu kullanmaya geldiğini söyledi. Korkmaz, Bulgaristan’daki haklarını istediğini belirtti.
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Bir diğer seçmen Erhan Vatansever de, Bulgaristan’da Türk varlığını ispatlamak için oy kullanmaya geldiğini söyledi. Vatansever, \"Bulgaristan zaten bizim ülkemiz, demokratik hakkımızı kullanmaya geldik\"dedi.
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Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullanmaya başladı
Title
Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullanmaya başladı
Title
Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullanmaya başladı
Title
Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullanmaya başladı
Title
Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullanmaya başladı
Title
Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullanmaya başladı
Title
Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullanmaya başladı
Title
Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullanmaya başladı
Title
Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullanmaya başladı
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İlk kez bir Türk Cumhurbaşkanlığına aday olunca binlerce kişi oy kullanmak için sandığa koştu
Bulgaristan'da bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk kez parti lideri bir Türk aday da mücadele edince, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanmak için sandığa koştu.
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