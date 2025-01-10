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Şara ile Rufai taziyede buluştu

Şara ile Rufai taziyede buluştu

Dış Haberler
04:0010/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
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Şeyh Usame el-Rufai - Ahmed Şara
Şeyh Usame el-Rufai - Ahmed Şara

Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Alim Sariye el-Rufai’nin başkent Şam’daki Abdulkerin el- Rufai Camii'nde yapılan taziyesine katıldı. Suriye Müftüsü olması beklenen İslam Meclisi Başkanı Şeyh Usame el-Rufai'yi ziyaret eden Şara’ya 2 bakan da eşlik etti. Yakın görüntü veren ikili, anlaşmazlığa düştükleri iddialarını boşa çıkardı.

Suriye'de devlet başkanı yetkilerini kullanan Ahmed Şara, başkent Şam'daki Abdulkerim el-Rufai camiinde, Suriye İslam Meclisi Başkanı Şeyh Usame el-Rufai'yi ziyaret etti. Şara, geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul'da vefat eden, Usame el-Rufai'nin kardeşi Şeyh Sariye el-Rufai için Şam ulemasından iki alimin babası Şeyh Abdulkerim el-Rufai'nin ihya ettiği camide kurulan taziyeye katıldı. Şara'ya, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve Dışişleri Bakanı Es'ad Hasan el-Şeybani de eşlik etti.İkili, camide verikleri samimi ve yakın görüntülerle "din anlayışlarındaki farklılıklar nedeniyle anlaşmazlığa düştükleri" iddialarını da boşa çıkardı.


#Ahmed Şara
#Sariye el-Rufai
#Suriye
#Şam

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