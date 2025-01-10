Şara ile Rufai taziyede buluştu

Suriye'de devlet başkanı yetkilerini kullanan Ahmed Şara, başkent Şam'daki Abdulkerim el-Rufai camiinde, Suriye İslam Meclisi Başkanı Şeyh Usame el-Rufai'yi ziyaret etti. Şara, geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul'da vefat eden, Usame el-Rufai'nin kardeşi Şeyh Sariye el-Rufai için Şam ulemasından iki alimin babası Şeyh Abdulkerim el-Rufai'nin ihya ettiği camide kurulan taziyeye katıldı. Şara'ya, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve Dışişleri Bakanı Es'ad Hasan el-Şeybani de eşlik etti.İkili, camide verikleri samimi ve yakın görüntülerle "din anlayışlarındaki farklılıklar nedeniyle anlaşmazlığa düştükleri" iddialarını da boşa çıkardı.