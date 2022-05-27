Dünya Saraybosnada "Ferhadiye Katliamı" kurbanları anıldı
AVRUPA

Saraybosna'da "Ferhadiye Katliamı" kurbanları anıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın en işlek caddelerinden Ferhadiye'de, 1992'de Sırp mevzilerinden atılan havan topu mermileriyle ekmek kuyruğunda bekleyen 26 sivilin hayatını kaybettiği katliamın yıl dönümünde kurbanları anmak için tören yapıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Saraybosnada Ferhadiye Katliamı kurbanları anıldı
Saraybosna'da "Ferhadiye katliamı" kurbanları anıldı.

Halk arasında "Ferhadiye Katliamı" olarak bilinen ve 26 sivilin ekmek kuyruğundayken hayatını kaybettiği, 108 sivilin yaralandığı olayın 30'uncu yılı nedeniyle katliamın gerçekleştiği alanda düzenlenen anma törenine, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, Saraybosna Kanton Meclisi Başkanı Elvedin Okeric, yerel siyasiler, kurban yakınları ve yaralı olarak kurtulan Bosnalılar katıldı.

Okeric, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'teki savaşta insanların su ve ekmek kuyruğunda, çocukların ise oyun oynadığı sırada "hedefli" şekilde öldürüldüğüne dikkati çekti.

Ferhadiye Katliamı'nda yaralanan Abdulah Mustajbasic, olaydan 30 yıl sonra bile yaşananları hatırlamanın ve konuşmanın zor olduğunu ifade etti.

Olay yaşandığında 13 yaşandaydı

Mustajbasic, "O gün yaşanan olayda gerçek yüzlerini gösterdiler. Orada masum bir 'dünya' vardı ancak aniden bir patlama oldu. Bir yıl hastanede yattım. Ayağımı kaybettim ve 17 kez ameliyat geçirdim. Yine de yaşıyoruz, yaşamak zorundayız." diye konuştu.

Katliamda ekmek sırasında bekleyen ninesini kaybeden Nedzla Potogija de olay yaşandığında 13 yaşında olduğunu, tüm ailesinin şok geçirdiğini, kendisinin olayın şokuyla ağlayamadığını ancak yıllar sonra neler yaşandığının farkına vardığında ağladığını anlattı.

Saraybosna'nın Ferhadiye Caddesi'nde 27 Mayıs 1992 sabahında Sırp mevzilerinden atılan havan topu, ekmek kuyruğunda bekleyen sivillere isabet etmiş, katliamda 26 sivil hayatını kaybederken, 108 sivil yaralanmıştı.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazovic'den 'İslamofobi' açıklaması
DÜNYA
Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazovic'den 'İslamofobi' açıklaması

Bosna Hersek'te "soykırımı inkar etmek" bugünden itibaren suç sayılacak
DÜNYA
Bosna Hersek'te "soykırımı inkar etmek" bugünden itibaren suç sayılacak
Türkiyenin gökyüzündeki en vurucu gücü

Türkiye'nin gökyüzündeki
en vurucu gücü

'Savaşan Şahin'ler kadın pilotların kumandasında vatanı koruyor.
Çalıların arasından çıktı

Çalıların arasından çıktı

Ormanda hayvanları için ot toplayan köylüler buldu.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktardan Şuşaya ziyaret: Yüksek teknoloji ile mana alemi burada birleşiyor

Öğrenciler ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar.

​Paralar bugünden itibaren hesaplara aktarılıyor.

​Kiracı yükümlülüklerini yerine getiriyorsa 10 sene dolmadan tahliye edilemez.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.