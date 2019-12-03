Dünya Savaş suçu
ORTADOĞU

Savaş suçu

Libya’nın doğusundaki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli darbeci Halife Hafter liderliğindeki terör örgütüne ait savaş uçaklarının, başkent Trablus’a düzenlediği hava saldırısında 5 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Libya
Libya

Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Trablus’un 30 kilometre güneybatısındaki Es-Suvani bölgesine Hafter destekçilerine ait savaş uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. UMH’ye bağlı İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırı kınanarak, bunun savaş suçu olduğu ifade edildi.

BAE DE KATLETTİ

Hafter destekçisi BAE’nin cuma gecesi, Murzuk kentine bağlı Ummul Ernab bölgesindeki sivil yerleşim alanına düzenlediği hava saldırısında da 9 çocuk ve 1’i hamile iki kadın hayatını kaybetmişti. Böylelikle son 2 günde 14 çocuk ve 2 kadın yaşamını yitirmiş oldu. Libya’nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

İsrail’e peşkeş çekecek

  • Libya
  • Öte yandan BAE destekli terör örgütü lideri Halife Hafter, Filistin’i işgal altında tutan İsrail yönetimiyle de yakınlaşma sinyali verdi. Hafter’in sözde Dışişleri Bakanı Abdülhadi el-Huveyc, İsrail’in Maariv gazetesine verdiği mülakatta, İsrail’le diplomatik ilişkiler kurmak istediklerini belirtti. Hafter terör örgütünün Libya’nın petrol kaynaklarını, destek karşılığında israil’e peşkeş çekeceği değerlendiriliyor. Hafter terör örgütünün, Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı İsrail ile ittifak kuran Yunanistan’la da Bingazi’nin yeniden yapılandırılması için anlaşma imzaladığı ortaya çıkmıştı.

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