Savaşı bitirmek için uğraşıyoruz

Beyaz Saray’da bir araya gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek ve taraflar arasında anlaşma sağlamak üzere bir araya geldi. İki liderin görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında ABD Başkanı Trump, Starmer ile yaptığı görüşmelerin "muazzam derecede faydalı" olduğunu söyledi.

İLERLEME KAYDETTİK

Trump, konuşmasında, "Başbakan Starmer ile görüştüğüm gibi, attığımız bir sonraki adım çok ulaşılabilir bir ateşkese doğru. Bunun hızlıca gerçekleşmesini umuyoruz, çünkü her hafta binlerce genç insan öldürülüyor. Bu anlamsızlığın asla olmaması gerektiğini düşünüyor ve bir an önce durmasını istiyoruz" dedi. Rusya-Ukrayna savaşını bitirme çabaları doğrultusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeleri "çok başarılı" olarak değerlendiren Trump, "Savaşı sona erdirmek için çok çalışıyoruz. Bence çok ilerleme kaydettik ve oldukça hızlı ilerlediğini düşünüyorum" dedi.

RUSYA İLE MÜCADELE EDEBİLİR MİSİNİZ

Konuşmasının bir bölümünde Trump, Starmer’a alaycı bir şekilde, “Rusya ile tek başınıza mücadele edebilir misiniz” diye sordu. Trump, İngiltere’nin güçlü ordusunu övdü ve şakayla karışık “Rusya’yı kendiniz üstlenebilir misiniz?” diye sordu. Soru sonrası iki lider gülüşürken, Trump, İngiltere’nin askeri gücünü överek, ihtiyaç anında yanlarında olacaklarını belirtti.

DİKTATÖR YAKIŞTIRMASINI GERİ ALDI

Trump, "Barışa doğru ilerleme, Başkan Zelenski’nin Beyaz Saray’ı ziyaret etmesiyle devam edecek. ABD’yi, Ukrayna’nın topraklarını, petrol ve gazlarını geliştirmede önemli bir ortak yapacak tarihi bir anlaşma imzalayacağız" diye ekledi. Trump, Ukrayna Başbakanı Zelenski’ye daha önce "diktatör" ifadesini kullanmasına ilişkin sorulara "Bunu söylediğime inanamıyorum" şeklinde cevap verirken, Zelenski’den özür dileyip dilemeyeceğini açıklamadı. Trump, "Çok iyi bir görüşme yapacağımızı düşünüyorum, çok iyi anlaşacağız" ifadelerini kullandı. Trump, Zelenski’e "çok saygı duyduğunu" ve Ukrayna’nın "çok cesurca savaştığını" belirtti.

TRUMP’IN ÖZVERİSİNDEN MEMNUNUZ

Beyaz Saray’daki ortak basın toplantısında konuşan İngiltere Başbakanı Starmer, iki ülke arasındaki ilişkinin her zamankinden daha önemli olduğunu söyleyerek, "Birbirimizin savunmada ilk ortağı olmaya devam ediyoruz. Tehditler nerede ve ne zaman ortaya çıkarsa çıksın, cevap vermek için birbirimizin yardımına koşmaya hazırız" şeklinde konuştu. Starmer, Ukrayna konusunda Trump’ın barışı sağlama ve askerlerin can kaybını durdurmadaki bağlılığını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Tarihi bir barış anlaşmasına varmak için muazzam bir fırsat anı oluşturdunuz; Ukrayna’da ve dünya çapında kutlanacak bir anlaşma" dedi.

İNGİLTERE DAHA FAZLA YARDIM EDECEK

Starmer konuşmasında, "Tarihin işgalcinin değil, barış yapıcının yanında olması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu yüzden iyi bir anlaşma için birlikte çalışmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı. Starmer, "İngiltere’nin müttefikleriyle çalışarak bir anlaşmayı desteklemek için kara kuvvetleri ve hava desteği sağlamaya hazır olduğu konusunda net bir fikrim var, çünkü barışın sürmesinin tek yolu bu. Şu anda karşı karşıya olduğumuz büyüyen tehditleri görüyorum ve bu nedenle İngiltere, bu yıl Ukrayna’ya her zamankinden daha fazla yardımda bulunacak" diye ekledi.







