Savaşta bacaklarını kaybetti: Türkiye'de takılan protezlerle vatanına dönecek

Çok yakında ülkemize döneceğiz ve ülkemizi yeniden inşa edeceğiz koşullar ne olursa olsun, paramız olsun ya da olmasın. Ülkemize geri dönmek yeterli. Kirli çetelerden ve 50 yıldır bize eziyet edenlerden kurtulduk. Evlerimizi yıktılar, bizi göçe zorladılar. Türkiye'de, Avrupa'da, Ürdün'de, Lübnan'da ve dünyanın her köşesinde mülteci olduk. İlk işimiz Allah'a şükür secdesi etmek olmalı, bizi bu kirli çetenin, kanımızı emip, rızkımızı çalan ve bizi dünyanın en fakirleri arasına düşüren çetenin elinden kurtardığı için. Şükürler olsun ki Türkiye var. Biz Türkiye'ye ve Erdoğan'a minnettarız. Başımız dik ve şükürler olsun ki ülkemize başımız dik döneceğiz. Ülkemize geri dönüp yavaş yavaş inşa edeceğiz.