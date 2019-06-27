Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Savaştan bir tweet uzaklıkta
AMERİKA

ABD'de Demokrat aday adayları ilk kez canlı yayında kozlarını paylaştı

Savaştan bir tweet uzaklıkta

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat aday adayları ilk kez canlı yayınlanan bir tartışma programında karşı karşıya geldi. 10 aday adayının katıldığı programda ana konu sağlık sistemi etrafındaki tartışmalar olurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politika tercihleri de sık sık eleştiri aldı. Programda Trump için "Bu Başkan savaştan bir tweet uzaklıkta." değerlendirmesi yapıldı.

Haber Merkezi AA
ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.
ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat aday adayları ilk kez canlı yayında kozlarını paylaşırken, ülkedeki sağlık sistemine ilişkin tartışmalar programa damga vurdu.

Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen ve NBC kanalından canlı yayınlanan ilk tartışma programına Senatör Elizabeth Warren, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Senatör Cory Booker, eski bakan Julian Castro, Senatör Tulis Gabbard ve Senatör Amy Klobuchar dahil 10 aday adayı katıldı.

Her soru için 1 dakika süre tanınan rakipler, bir yandan Cumhuriyetçilerin politikalarını eleştirirken, öte yandan kendilerini öne çıkaracak vaatlerini sıraladılar.

Ağırlıklı olarak başkan seçilmeleri halinde nasıl bir sağlık reformu uygulayacaklarını anlatan Demokrat aday adayları, özel sağlık sigortalarının tamamen kaldırılıp kaldırılmamasından devletin sağlık alanında nasıl rol oynaması gerektiğine kadar farklı görüşler ortaya koydu.

Senatör Warren ile Belediye Başkanı de Blasio, özel sağlık sigortalarının tamamen kaldırılmasını savunurken, diğer adaylar özel sağlık sigortalarının farklı versiyonlarla devam etmesi gerektiğini ifade etti.

"En önemli jeostratejik tehdit" sorusu

ABD'nin dış politikasına ilişkin konuların da ele alındığı programda, sunucunun her bir aday adayın sorduğu "Sizce ABD'ye karşı en büyük tehdit nedir" sorusu ilgi çekti.

  • Bazı aday adayları İran, Çin ve Rusya şeklinde ülke ismi zikrederken, bazıları ise iklim değişikliğini en büyük tehdit olarak gördüğünü dile getirdi.

Washington eyaleti valisi Jay Inslee'nin "ABD'nin güvenliğine en büyük tehdit Başkan Trump'tır" şeklindeki ifadesi ise salonda alkışla karşılandı.

"Savaştan bir tweet uzaklıkta"

Aday adaylarının hemen tamamı ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesinin hata olduğunu savunurken, Klobuchar başkan seçilmesi halinde anlaşmayı yeniden canlandıracağını ifade etti.

REKLAM

"Bu Başkan kelimenin tam anlamıyla her gün 10 dakikada savaşa girebilecek durumda, savaştan bir tweet uzaklıkta." şeklinde konuşan Klobuchar'ın, "Sabah 5'te bornozumuzu giyerken dış politika icra ediyor olmamamız gerekir." ifadeleri salonda yoğun alkış aldı.

"Taliban bizden sonra da olacak"

Öte yandan Afganistan'daki savaşla ilgili bölümde konuşurken Gabbard, ABD'nin bu ülkeden tamamen çekilmesi gerektiğini savundu. Gabbard, "Taliban bizden önce de bu ülkede vardı, bizden çok sonra da olacak." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Japonya'ya giderken uçakta Demokratların tartışmasını izlediği kaydedilen ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, "Sıkıcı!" şeklinde tek kelimelik bir paylaşımda bulundu.

Toplam 20 adayın yarıştığı Demokratlar arasındaki adaylık yarışının ikinci canlı yayın tartışması yarın akşam gerçekleştirilecek.

Bu tartışmaya başta eski ABD Başkan Yardımcısı ve anketlerde liste başında yer alan Joe Biden ile onu yakından takip eden Vermont Senatörü Bernie Sanders da dahil kalan 10 aday katılacak.

Demokratlarda başkan aday adaylığı yarışını, kamuoyu yoklamalarında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden açık farkla önde götürüyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

Trump seçim kampanyasına başladı
DÜNYA
Trump seçim kampanyasına başladı
Küllerindenyeniden doğuşun tarihi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fahri Doktora unvanı verildi.
Türkiye F-35 pazarı değil ortağı

Türkiye F-35 pazarı değil ortağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi için Japonya'da.
Demokratları suçladı

Demokratları suçladı

​ABD-Meksika sınırında 11 aylık bebek ve babası boğularak hayatını kaybetmişti.
Kilogramı 250 avro

Kilogramı 250 avro

​Köylüler 'kara elmas'ın talebine yetişemiyor.
Sele kapıldığı<br> anın görüntüsü

Sele kapıldığı
anın görüntüsü

Araklı'da yaşanan felakette yeni görüntü ortaya çıktı.
Merkel korkuttu

Merkel korkuttu

​Cumhurbaşkanı Steinmeier'in açıklaması sırasında tekrar titredi.
Bin dönüm yer hazır

Bin dönüm yer hazır

​Volkswagen'in dev yatırım kararı heyecanlandırdı.
5 Aralık'ta<br> başlayacak

5 Aralık'ta
başlayacak

​Paketler tek tip ve tek renk olacak.

Savaştan<br>bir tweet uzaklıkta

Savaştan
bir tweet uzaklıkta

ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri için adaylar, vaatlerini sıraladı.
Tazminatsız kovulacak

Tazminatsız kovulacak

​Yargıtay'dan kasa açıklarına yönelik emsal karar.
Otogarda <br>akılalmaz olay

Otogarda
akılalmaz olay

Genel müdür yapılanları görünce şoka girdi.
Osmanlı satmadı Araplar satıyor

Osmanlı satmadı Araplar satıyor

​Filistin'de 100 yıl sonra yine aynı oyun sergileniyor.
İsmi belli oldu

İsmi belli oldu

Türk Hava Yolları'nın rüya uçağı: Boeing 787-9
Darbecileri yakaladık

Darbecileri yakaladık

​Maduro darbecileri finanse eden 2 ülkeyi açıkladı.
Avrupa'da<br>en ucuzu bizde

Avrupa'da
en ucuzu bizde

Taksim'den Zincirlikuyu'ya 22,5 liraya çıkabilir.
4 şerit kapatıldı

4 şerit kapatıldı

​50 gün boyunca 2 köprüde de çalışma yapılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.