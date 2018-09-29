'Seçilmezsem seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğim'

Brezilya'da devlet başkanı adayı Jair Bolsonaro, ekim ayında yapılacak seçimlerin sonucunu ancak kendisinin kazanması halinde kabul edeceğini açıkladı.

Bolsonaro, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ekim ayında yapılacak seçimlerin sonucunu ancak kendi kazanırsa kabul edeceğini, başka bir rakip adayın kazandığı zaferin hile ile gerçekleşeceğini öne sürdü.

Oylamada sahtekarlık olacağına dair herhangi bir kanıt sunmayan Bolsonaro, ancak Brezilya'nın yüksek seçim mahkemesine güvenmediğini bildirdi. Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) adayı Bolsonaro, "Sokakta gördüğüm kadarıyla, benim seçilmediğim bir sonucu kabul etmeyeceğim." dedi.

Bolsonaro'nun seçimde hile yapılacağına ilişkin yorumları, Brezilya seçim mahkemesi ve seçimleri izleyen Amerikan Devletleri Örgütü tarafından reddedildi. Ülkede 7 Ekim'de yapılacak seçimde adaylardan biri yüzde 50'nin üzerinde oy alamaz ise 28 Ekim'de ikinci tur yapılacak.

Geçen ay sonunda yaptığı bir açıklamada suçlulara "normal insanlar" gibi muamele edilemeyeceğini, polise onları öldürme izni verilmesi gerektiğini savunan Bolsonaro, yolsuzluk ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri sayesinde seçim anketlerinde eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ardından en popüler ikinci aday haline gelmişti.

Mahkeme, eylül başında aldığı kararla, hapisteki eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ekimdeki devlet başkanı seçiminde aday olamayacağına hükmetmişti.

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