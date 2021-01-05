Telefon görüşmesi sızdırıldı

ABD’de başkanlık seçimlerinin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen, seçim sonuçlarına ilişkin kaos ve skandal görüntüsü başkent Washington’da devam ediyor. Ülkenin seçilmiş başkanı Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin törenine 2 hafta kala, mevcut başkan Donald Trump seçime yönelik hile iddialarını sürdürürken, cumartesi günü Georgia eyalet Sekreteri Brad Raffensberger’le yaptığı bir saatlik telefon görüşmesinin aradan 24 saat geçmeden medyaya sızdırılması, Washington’un derinlerdeki mücadeleyi gözler önüne serdi. Öte yandan Savunma Bakanlığı görevinde bulunan 10 ismin de Trump’a seçim sonuçlarına orduyu karıştırmaması uyarısında bulunması dikkat çekti. Washington Post tarafından yayınlanan bir saatlik telefon görüşmesinde Trump’ın Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger’e “seçim sonuçlarının kendi lehine çevrilmesi için” adım atması çağrısında bulunduğu iddiası kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

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SIZDIRILAN KAYITLARDA BASKI İDDİASI

Trump ile Raffensperger arasında cumartesi günü yapılan telefon görüşmesinin sızdırılan kayıtlarını Washington Post gazetesi yayımladı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin kaydında, seçimlerde hile yapıldığını ve kritik eyaletlerden Georgia’daki seçimleri kendisinin kazandığını savunan Trump’ın, “Tek istediğim şey bu: Elde ettiğimizden bir fazlası olan 11 bin 780 oyu bulmak istiyorum, çünkü eyaleti biz kazandık.” şeklindeki sözleri dikkat çekti.

KENDİ LEHİNE TESCİL TALEBİ

Georgia eyaletinde hile yapıldığını ileri süren Trump, bazı bölgelerde oy sayım makinelerinin illegal şekilde ortadan kaldırıldığını ve seçim sonuçlarının kendi lehinde tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Georgia’da yaşayanların seçim sonuçlarından dolayı kızgın olduğunu savunan Trump, “Oyları yeniden hesapladığınızı söylemekte hiçbir beis yok.” ifadesini kullandı.

ORDU KARIŞMASIN UYARISI

Öte yandan ABD’de görev yapmış 10 eski savunma bakanı ortak bir mektuba imza atarak, “Başkanlık seçim sonuçlarına ordunun karışmaması” uyarısında bulundu.Washington Post gazetesinde yayımlanan ortak mektuba ABD’li eski savunma bakanları Ashton Carter, Dick Cheney, William Cohen, Mark Esper, Robert Gates, Chuck Hagel, James Mattis, Leon Panetta, William Perry ve Donald Rumsfeld imza attı.

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BARIŞÇIL YOLLARLA DEVİR ÇAĞRISI

Mektupta, 3 Kasım’da yapılan tartışmalı başkanlık seçim sonuçlarının ordunun pozisyonunu ilgilendirmediği uyarısında bulunan eski bakanlar, “aksi durumun ulusal güvenliği tehlikeye sokacağına” işaret etti. Mektupta, “İç ve dış düşmanlara karşı Anayasa’yı korumak üzere yemin ettik. Yeminimiz bir kişi veya partiye değildir” ifadelerini kullanan bakanlar, barışçıl bir şekilde yetki devrinin önemine dikkat çekti. ABD Savunma Bakan Vekilliği görevini yürüten Christopher Miller’a çağrıda bulunan eski bakanlar, seçimleri kazanan Joe Biden yönetimine yetki devrinin barışçıl ve yasalara uygun şekilde yapılması gerektiğini dile getirdi.

Pelosi yeniden seçildi

ABD’de, 3 Kasım seçimlerini kazanan Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin yemin etmesiyle ABD Kongresi’nin 117. dönemi başladı.Senato Genel Kurulu’ndaki yemin seremonisinde, Senato’ya başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence’in huzurunda 32 senatör yemin ederek göreve başladı. Öte yandan sonucu merakla beklenen Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimleri beklenenden daha yakın bir sonuçla bitti. Oylamada Demokratları temsilen halen bu görevi yürüten Nancy Pelosi ile Cumhuriyetçi vekil Kevin McCarthy yarıştı. 216 vekilin oyunu alan Pelosi, 209 oyda kalan McCarthy’yi geride bırakarak 2 yıllığına yeniden bu göreve 4. kez seçildi.

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