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Dünya

Şehit edilen 12 asker için taziye: Pakistan terör felaketini şiddetle kınadı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askerin ailelerine taziyede bulunuldu. Açıklamada, Pakistan'ın terör felaketini şiddetle kınadığına yer verildi.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
21:36 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 22:18 - 24/12/2023 Pazar
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Pakistan'ın, 22-23 Aralık'taki terörle mücadele operasyonları sırasında şehit olan 12 Türk askerinden dolayı derin üzüntü duyduğu vurgulanan açıklamada, 12 şehidin ailelerine taziye ve yaralananlara acil şifa dilediğinde bulunularak, "Pakistan bu acı anında Türkiye ile sıkı bir dayanışma içindedir. Pakistan, bu terör felaketini şiddetle kınıyor. Kardeş Türk milletinin bu trajediyi cesaret ve kararlılıkla aşacağına inancımız tamdır." ifadelerine yer verildi.


#Pakistan
#Pençe-Kilit Harekatı
#şehit
#Türkiye
#taziye
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