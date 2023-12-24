Şehit edilen 12 asker için taziye: Pakistan terör felaketini şiddetle kınadı

Pakistan'ın, 22-23 Aralık'taki terörle mücadele operasyonları sırasında şehit olan 12 Türk askerinden dolayı derin üzüntü duyduğu vurgulanan açıklamada, 12 şehidin ailelerine taziye ve yaralananlara acil şifa dilediğinde bulunularak, "Pakistan bu acı anında Türkiye ile sıkı bir dayanışma içindedir. Pakistan, bu terör felaketini şiddetle kınıyor. Kardeş Türk milletinin bu trajediyi cesaret ve kararlılıkla aşacağına inancımız tamdır." ifadelerine yer verildi.