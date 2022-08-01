Dünya Selin ardından trajedi çıktı
AMERİKA

Selin ardından trajedi çıktı

ABD’nin Kentucky eyaletinin doğusundaki şiddetli yağışların yol açtığı sel baskınları sonucu, en az 25 kişi hayatını kaybederken büyük bir trajedi de ortaya çıktı.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​Selin ardından trajedi çıktı
Selin ardından trajedi çıktı.

Amber Smith ve kocası Riley Noble’ın 8, 6, 4 ve 2 yaşlarındaki dört çocuğunu selden korunmaya çalışırken akıntıya kaptırdığı belirtildi. Çift, olaydan sonra “Suyun öfkesi çocuklarımızı ellerimizden aldı” derken dört çocuğun cansız bedenleri saatler sonra bulundu.

Dört kardeşi yuttu
Dört kardeşi yuttu

Sel sularından dolayı bir ağaca tutunan ebeveynler mahsur kaldıkları noktadan ekipler tarafından kurtarıldı. Çocukların amcası Steven Smith, dört kardeşin de her zaman birlikte oynadığını ve ölümde bile cesetlerinin birbirine en yakın yerlerde bulunduğunu söyledi. Kentucky Valisi Andy Beshear önceki gün düzenlediği basın toplantısında ölü sayısının artabileceğini belirtti.

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