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Dünya

Seri katilin idamı iptal edildi: Nedeni şoke etti

ABD'de idam cezasına çarptırılan seri katil Thomas Eugene Creech'in infazı, defalarca denenmesine rağmen bulunamayan damar yolu sebebiyle iptal edildi.

09:30 - 29/02/2024 Perşembe
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Arşiv (AP)
Arşiv (AP)

Üç eyalette beş cinayetten hüküm giyen ve daha fazlası da olduğu düşünülen 73 yaşındaki seri katil Thomas Eugene Creech, 1974'te hapsedildi.


Creech, 1981'de hapishanede 22 yaşındaki mahkum arkadaşı David Dale Jensen'i öldüresiye dövdüğünde ömür boyu hapis cezası idam cezasına döndü.


Creech'in dün Idaho Güvenlik Kurumu'ndaki infazı, üç tıbbi ekip üyesinin serum takmak için sekiz kez damar yolu bulmayı denemesine rağmen ulaşılamayınca iptal edildi.


Ceza İnfaz Kurumu Direktörü Josh Tewalt, tıbbi ekibin bazı denemelerde damara ulaşamadığını, bazılarında ise ulaşabilseler de damar kalitesi konusunda endişelendiklerini ifade etti.


Tewalt, "Her girişim birkaç dakika sürse de damar yolu açılamadığı için infaz iptal edildi" dedi.


İran dört Mossad ajanını idam etti
İran dört Mossad ajanını idam etti

🛑 İran'da, Mossad ajanı 10 kişilik sabotaj ekibinin 4 üyesi sabah saatlerinde idam edildi. İran uyruklu casusların, "siyonist İsrail istihbaratıyla işbirliği yoluyla yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak ve muharebe" suçlarından idam edildiği belirtildi. 📌İdam edilen mahkumlar, Mossad'la görüntülü iletişim aracılığıyla doğrudan temas kuruyordu. 📌Ajanlar; Tahran, Hürmüzgan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde sabotaj eylemleri ile, istihbarat elde etmek için İran güvenlik güçlerini kaçırmak ve suikast düzenlemekle suçlandı. 📌Aynı davada yargılanan diğer 6 sanık ise, 10'ar yıl hapse mahkum edildi. 📆 İran, 16 Aralık'ta Belucistan'da Mossad için çalışmaktan suçlu bulunan bir kişiyi daha idam etmişti.



#ABD
#Seri Katil
#İdam
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