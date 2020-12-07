​Seviyesiz büyükelçi

Osmanlı âlimi Erzurumlu Müderris Seyyid Ebubekir Efendi’nin Türkiye’ye dönmek isteyen torunlarının başvurularını işleme almayan Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, bu şikayetleri haberleştiren Yeni Şafak için “İftira ve saçmalıklarla dolu bir paçavra. Hedef ben değil bakanlığım ve büyükelçilerimiz. Tepkim şahsi değil kurumsal olarak verilmektedir” diyerek, kendisini kamufle etmeye çalıştı.

BAKANLIĞI ALET ETMEYE ÇALIŞTI

Büyükelçi Ülgen, Ebubekir Efendi’nin torunu olan aile reisi Hişam Nimetullah’ın 3 yıl boyunca yaşadığı sorunları çözmek yerine, konuyu gündeme taşıyan Yeni Şafak’a seviyesiz ve küstahça bir dille saldırdı. Ülgen, hiçbir şekilde Dışişleri Bakanlığı’nın hedef alınmadığı haberde Bakanlığın arkasına sığınarak, başarısızlığını gizlemeye çalıştı.

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TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEMEZ

Ulusal bir gazete için “paçavra” ifadesi kullanan Ülgen, bu tavrı ile Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etme ehliyetine ve liyakatine sahip olmadığını açıkça gösterdi. Yeni Şafak, dünyanın her yerinde, ülkemizin yüksek değerlerini, çıkarlarını, onurunu koruma, hassasiyetlerini paylaşma konusunda Ülgen gibi “ölçüsüz” temsilcilere aldırmadan mücadeleye devam edecektir.

3 YIL BOYUNCA BEKLETTİ

Gazetemizin 3 Aralık’ta “Monşer İnadı” haberiyle verdiği haberde şu ifadeler yer almıştı: Hişam Nimetullah, 2017 yılında Türk vatandaşlığı için başvurdu. Bizzat Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen ile de görüşen Nimetullah, vatandaşlık başvurusunun önemini Ülgen’e anlatarak, ilgilenileceği noktasında söz de aldı. Nimetullah, daha sonra belgelerini Büyükelçi Ülgen’e teslim etti ancak aradan geçen süreçte hiçbir gelişme olmadı. Normal şartlarda bir kişi büyükelçilik üzerinden başvuru yaptıktan 2 ay sonra olumlu-olumsuz bir yanıt veriliyor. Ancak Nimetullah’a 3 yıl boyunca hiçbir yanıt verilmedi. Ülgen, ülkede büyük etkisi olan FETÖ’yle mücadelede de etkisiz kalmakla suçlanıyor.

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