Dünya Sibiryada dehşet verici olay Ayı çocuğu parçaladı
ASYA

Sibirya'da dehşet verici olay: Ayı çocuğu parçaladı

Sibirya'da dehşet verici ayı saldırısı ülkenin gündemine oturdu. Ülkenin güneyindeki Sayan Dağları eteğinde yer alan Ergaki ulusal Parkı inanılmaz bir olaya sahne oldu. Park yakınlarına kadar gelen bir boz ayı 16 yaşındaki bir genci feci şekilde öldürdü ve parktaki turistlerin yardımıyla zorlukla etkisiz hale getirildi

Haber Merkezi Diğer
Sibiryada dehşet verici olay: Ayı çocuğu parçaladı
​Sibirya'da dehşet verici olay.

Sibirya'da dehşet verici ayı saldırısı ülkenin gündemine oturdu. Ülkenin güneyindeki Sayan Dağları eteğinde yer alan Ergaki ulusal Parkı inanılmaz bir olaya sahne oldu. Park yakınlarına kadar gelen bir boz ayı 16 yaşındaki bir genci feci şekilde öldürdü ve parktaki turistlerin yardımıyla zorlukla etkisiz hale getirildi. Park tarafından servis edilen fotoğrafları ise görenin adeta kanını dondurdu.

AYI ZOR DURDURULDU

Turistlerden biri ayıyı çakıyla yaralayıp etkisiz hale getirmeye çalışırken diğeri hızla parka koşarak durumu haber verdi ve yardım çağırdı. Görevliler olay yerine geldiğinde boz ayı talihsiz gencin yarısını yemiş bir şekilde ve yaralı halde yerde uzanırken bulundu.

Ayının korkunç saldırısı kamerada!
OYNAT 01:57
Ayının korkunç saldırısı kamerada!
Ayı ile selfie çekmeye çalışan adam ayının korkunç saldırısıyla hayatını kaybetti. Hindistan'da yaşanan olayı etraftaki insanlar izlerken sadece bir sokak köpeği talihsiz adamı kurtarmaya çalıştı.


Abone Ol Google News
Erzincanda 80 yıllık dert bitti

Erzincan'da 80 yıllık dert bitti

Risk altındaki ​23 mahalle ve 200 ev kurtuldu.
Aktarda 400 liraya satılıyor

Aktarda 400 liraya satılıyor

​Türkiye'nin en büyük ormanında 'mis gibi hasat.'
Müthiş talep var

​İlk günden rezervasyonlarda patlama yaşandı

​Erdoğan'dan Katar Ekonomi Forumu'nda önemli mesajlar.

Anadolu'yu <br>karış karış gezdi

Anadolu'yu
karış karış gezdi

Şef Ömür Akkor'dan Türkiye'nin Gastronomi Atlası.

​Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın isyanı.

Tabelayla arıyor

Tabelayla arıyor

​Almanya'dan köyüne geldi: Tarlasını görünce şaşkına döndü.

Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Merkel ve Draghi'den göç mutabakatı açıklaması: Türkiye ile iş birliği olmadan ilerleyemeyiz
Dünya

Merkel ve Draghi'den göç mutabakatı açıklaması: Türkiye ile iş birliği olmadan ilerleyemeyiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yapılan göç mutabakatının yenilenmesinden yana olduklarını söyledi. Türkiye'nin çok sayıda mülteciyi barındırdığına işaret eden Merkel, "İkimiz de Türkiye ile iş birliği olmadan ilerleyemeyeceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Evlat nöbetindeki anne: Çocuğumu sizin için o yaşa getirmedim
Gündem

Evlat nöbetindeki anne: Çocuğumu sizin için o yaşa getirmedim

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 229 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 659'uncu günde de sürüyor. Bitlis'te, 2015 yılında üniversite öğrencisiyken, kaçırılan kızı Fadime için evlat nöbetine devam eden Hatice Levent, "Bu HDP denilen, PKK denilen lanet, bizim çocuklarımızdan ne istiyor? Kendi çocuklarını götürsünler. Bizim çocuklarımızı bırakın. Ben çocuğumu sizin için o yaşa getirmedim" dedi.
Kılıçdaroğlu AYM kararı sonrası HDP'yi savundu: Terör örgütleriyle bağlantılandırmak doğru değil
Gündem

Kılıçdaroğlu AYM kararı sonrası HDP'yi savundu: Terör örgütleriyle bağlantılandırmak doğru değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesini kabul etmesine ilişkin açıklama yaptı. "Siyasi partileri topluma farklı şekillerde tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil" diyen Kılıçdaroğlu, sayısız delile rağmen HDP'nin teröre bulaşmadığını savundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.