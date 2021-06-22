Sibirya'da dehşet verici olay: Ayı çocuğu parçaladı

Sibirya'da dehşet verici ayı saldırısı ülkenin gündemine oturdu. Ülkenin güneyindeki Sayan Dağları eteğinde yer alan Ergaki ulusal Parkı inanılmaz bir olaya sahne oldu. Park yakınlarına kadar gelen bir boz ayı 16 yaşındaki bir genci feci şekilde öldürdü ve parktaki turistlerin yardımıyla zorlukla etkisiz hale getirildi. Park tarafından servis edilen fotoğrafları ise görenin adeta kanını dondurdu.

AYI ZOR DURDURULDU

Turistlerden biri ayıyı çakıyla yaralayıp etkisiz hale getirmeye çalışırken diğeri hızla parka koşarak durumu haber verdi ve yardım çağırdı. Görevliler olay yerine geldiğinde boz ayı talihsiz gencin yarısını yemiş bir şekilde ve yaralı halde yerde uzanırken bulundu.