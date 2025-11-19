Yeni Şafak
Şili'de doğa yürüyüşü yapan 5 turist fırtına nedeniyle hayatını kaybetti

11:3319/11/2025, Çarşamba
DHA
Hayatını kaybeden turistlerden ikisinin Alman, ikisinin Meksikalı ve birinin İngiliz olduğu belirtildi.
Şili’nin Patagonya bölgesindeki Torres del Paine Ulusal Parkı’nda doğa yürüyüşüne çıkan 5 turistin şiddetli fırtınada yaşamını yitirdiği bildirildi.

Şili Ulusal Ormancılık Kurumu’ndan (CONAF) yapılan açıklamaya göre; Patagonya'daki Torres del Paine Ulusal Parkı’nda yürüyüş yapan turist grubu bölgede yaşanan şiddetli fırtınada kayboldu. 24 kişilik arama-kurtarma ekibinin bölgedeki çalışmaları sonrası 5 turistin cansız bedeninin bulunduğu, 4 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı kaydedildi. Hayatını kaybeden turistlerden ikisinin Alman, ikisinin Meksikalı ve birinin İngiliz olduğu belirtildi.


Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Torres del Paine'de meydana gelen trajedide hayatını kaybeden Meksika, Almanya ve İngiltere uyruklu 5 kişinin ailelerine, arkadaşlarına ve sevdiklerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Bu zor zamanlarda Şili makamlarının ve kurumlarının tüm desteğine sahip olduklarını bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.




