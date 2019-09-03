Dünya Sınır dışı edilen Filistinli öğrenci ABDye geri döndü
AMERİKA

ABD'nin sınır dışı ettiği Filistinli öğrenci geri geldi

Sınır dışı edilen Filistinli öğrenci ABD'ye geri döndü

ABD'de Harvard Üniversitesini kazanan ancak ülkeye girerken vizesi iptal edilerek sınır dışı edilen Filistinli gencin, ABD'ye giriş yaptığı bildirildi. ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Biriminden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "2 Eylül'de İsmail Ajjawi'nin, ülkeye kabul edilmeme nedenlerinin üstesinden geldiğini ve ABD'ye öğrenci vizesi ile kabul edildiğini teyit ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Haber Merkezi AA
İsmail Ajjawi (arşiv)
İsmail Ajjawi (arşiv)

ABD'de Harvard Üniversitesini kazanan ancak ülkeye girerken vizesi iptal edilerek sınır dışı edilen Filistinli gencin, ABD'ye giriş yaptığı bildirildi.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre, önceki hafta ABD'ye alınmayarak sınır dışı edilen İsmail Ajjawi isimli 17 yaşındaki Filistinli genç, ABD'ye girebildi.

Öğrencinin girişi teyit edildi

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Biriminden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "2 Eylül'de İsmail Ajjawi'nin, ülkeye kabul edilmeme nedenlerinin üstesinden geldiğini ve ABD'ye öğrenci vizesi ile kabul edildiğini teyit ediyoruz" ifadesine yer verildi.

  • Açıklamada, Ajjawi'nin sorununun nasıl çözüldüğüne dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Ajjawi'nin Avukatı Albert Mokhiber, yaptığı açıklamada, Ajjawi'nin yaşadığı durumu, "İstisnai olarak, mutlu sonla biten klasik hüzünlü bir masal" olarak tanımladı.

Verdikleri destek için Harvard'a, ABD'nin Beyrut Başkonsolosluğuna ve sivil topluma teşekkür eden Mokhiber, "İsmail'in çok çalışkanlığı ve zekası, Filistinli gençlerin yaşadığı burs kazanma zorluğunun üstesinden gelmesine yardım etti" ifadesini kullandı.

Harvard Üniversitesinin haber platformu Crimson, geçen hafta, Lübnan'da yaşayan ve Filistin kökenli olan 17 yaşındaki Ajjawi'nin Harvard Üniversitesinde eğitim almak üzere önceki cuma gecesi Boston kentindeki Logan Uluslararası Havalimanına geldiğini, burada sorgulandıktan sonra vizesinin iptal edilerek ülkesine geri gönderildiğini yazmıştı.

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DÜNYA
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