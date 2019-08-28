Dünya Harvardı kazanan öğrenci Filistinli diye sınır dışı edildi
AMERİKA

Harvard'ı kazanan öğrenci Filistinli diye sınır dışı edildi

Harvard'ı kazanan öğrenci Filistinli diye sınır dışı edildi

ABD'de Harvard Üniversitesini kazanan 17 yaşındaki Filistin kökenli Ajjawi, ABD'ye girerken vizesi iptal edilerek sınır dışı edildi. Havalimanında 8 saat boyunca sorgulanan Ajjawi, göçmenlik yetkilileri tarafından telefonu ve bilgisayarı karıştırıldı.

Haber Merkezi AA
Harvard Üniversitesi.
Harvard Üniversitesi.

ABD'de Harvard Üniversitesini kazanan Filistinli bir genç, ülkeye girerken vizesi iptal edilerek sınır dışı edildi.

  • Harvard Üniversitesinin haber platformu Crimson'a göre, Lübnan'da yaşayan ve Filistin kökenli olan 17 yaşındaki İsmail Ajjawi isimli genç, Harvard Üniversitesinde eğitim almak üzere cuma gecesi Boston kentindeki Logan Uluslararası Havalimanına geldi.

Ülkeye giriş yapmak isteyen Ajjawi, göçmen ofisi görevlileri tarafından saatlerce sorgulandı. Ajjawi, sorgunun ardından vizesi iptal edilerek sınır dışı edildi.

Ajjawi, yaptığı yazılı açıklamada, bir yetkilinin, bilgisayarı ve telefonunu karıştırdığını, sosyal medya hesaplarına baktığını ve buradaki arkadaşlarının siyasi paylaşımlarından dolayı kendisinden hesap sorduğunu belirtti.

Yaklaşık 8 saat sorgulandığını belirten Ajjawi, kendi yaptığı paylaşımlarda hiçbir siyasi içerik olmamasına rağmen yetkilinin ikna olmadığını vurguladı.

Giriş için uygun bulunmadı

Harvard Üniversitesi Sözcüsü Jonathan Swain ise yaptığı açıklamada, sorunu çözmek için çalıştıklarını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, konu hakkında yorum yapmazken, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi Sözcüsü Michael McCarthy, yaptığı yazılı açıklamada, Ajjawi'nin ABD'ye giriş için uygun bulunmadığını savundu.

İdlibde işbirliği mesajı

İdlib'de işbirliği mesajı

İki lider, insani bir krizin önlenmesine vurgu yaptı.
F-35 şantajına devam!

F-35 şantajına devam!

​Pentagon, Türkiye'nin S-400 satın almasını hazmedemedi.
Memur zammıbelli oldu

Memur zammı
belli oldu

Hakem heyeti 2020 için 4+4, 2023 için 3+3 dedi.
Transfer sonuçlanıyor

Transfer sonuçlanıyor

Falcao transferi kura gününde açıklanabilir.
Alternatifleri ararız

Alternatifleri ararız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması.
Parlamentoya<br>Brexit bypassı

Parlamentoya
Brexit bypassı

​Başbakan Johnson istedi, Kraliçe Elizabeth tatil etti.

Rezervler arttı<br>Türkiye yükseldi

Rezervler arttı
Türkiye yükseldi

Türkiye, İngiltere'yi geçerek 18'inci oldu.
İdlib'de provokasyon

İdlib'de provokasyon

TSK'nın gözlem noktaları çevresinde kirli oyun.
Polis kılıktan<br>kılığa girdi

Polis kılıktan
kılığa girdi

​Dolandırıcılık şebekesi böyle çökertildi.
Servis otobüsü devrildi

Servis otobüsü devrildi

​Aydın'daki kazada 47 kişi yaralandı.
12 bin personel ataması yapıldı

12 bin personel ataması yapıldı

​Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Ara-bul-yok et<br>nasıl işleyecek?

Ara-bul-yok et
nasıl işleyecek?

Uzmanlar, Kıran-2 Harekatı'nı değerlendirdi.
Marmaris'te deprem

Marmaris'te deprem

​Depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklandı.
Türkiye'nin acı kaybı

Türkiye'nin acı kaybı

​​Şule Yüksel Şenler 81 yaşında vefat etti.
FETÖ'nün Türkiye sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün Türkiye sorumlusu yakalandı

​MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda ailesiyle birlikte paketlendi.
ABD'li Boeing'e Rusya'dan rakip

ABD'li Boeing'e Rusya'dan rakip

Türkiye ile savaş uçağının yanı sıra yolcu uçağı anlaşması da gündemde.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.