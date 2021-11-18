Dünya Sınırda dehşete düşüren görüntü Vahşice dövdükleri göçmenin üzerine köpek saldılar
AVRUPA

Sınırda dehşete düşüren görüntü: Vahşice dövdükleri göçmenin üzerine köpek saldılar

Belarus-Polonya sınırında Avrupa’ya göçme arayışındaki göçmenler, kurdukları kampta beklemeye devam ederken zaman zaman Belarus tarafından Avrupa Birliği (AB) topraklarına geçme girişimlerinde bulunuyorlar. Litvanya sınırında göçmenlere yönelik muamelenin kayda geçirildiği videoda muhafızların göçmenleri acımasızca dövdüğü ardından köpekle saldırdıkları belirtiliyor.

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Haber Merkezi AA
Sınırda dehşete düşüren görüntü: Vahşice dövdükleri göçmenin üzerine köpek saldılar
Belarus-Polonya sınırında göçmenler kamplarda bekleyişini sürdürüyor.

Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunda, Avrupa'ya göçme amacıyla Irak'tan vize alarak Belarus'a gelerek bu ülkeden de Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, bölgede kendi kurduklarıyla sınır geçiş noktasındaki kampta ve lojistik merkezlerinde kalıyorlar.

Çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin arasındaki bazı gruplar, zaman zaman Polonya sınırından geçme girişiminde bulunuyor.

AA

Belarus-Litvanya sınırında göçmenlere köpekle müdahale

Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, Belarus-Litvanya sınırında Litvanyalı sınır güvenlik görevlilerinin göçmenleri zorla Belarus topraklarına geri gönderme girişimlerinin de devam ettiği bildirildi.

AA
  • Litvanya sınır görevlilerinin dün gece Irak vatandaşlarını Belarus topraklarına geri püskürtmek için acımasız bir girişimde bulunduğu kaydedilen açıklamada, olayın Klevitsa sınır bölgesinde meydana geldiği aktarıldı.

AA

Litvanya sınırında göçmenlere yönelik muamelenin kayda geçirildiği video paylaşımı ile yapılan açıklamada, "Video, komşu devletin (Litvanya) sınır muhafızının yerde yatan bir göçmeni vahşice dövdüğü, ardından bir köpeği üzerine saldığı, köpeğin bir kişinin bacağını ısırdığını ve uyku tulumunu parçalamaya başladığını gösteriyor." ifadesine yer verildi.

AA

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Polonya-Belarus sınırında gerginlik: Göçmenlere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale
FOTOĞRAF 7
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Polonya ve Belarus arasındaki göçmen krizi sürerken, Bruzgi-Kuznica Sınır Kapısı’nda dün toplanan göçmen gruplar ile Polonya güvenlik güçleri arasında öğlene doğru gerginlik yaşandı.
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Polonyalı yetkililerden edinilen bilgiye göre, gece boyunca farklı grupların sınırın çeşitli yerlerinde Polonya sınırını kaçak olarak geçme çabası sürerken, öğlene doğru da Bruzgi-Kuznica Sınır Kapısı’nda bekleyen göçmenlerden bazıları taş ve ses bombaları ile Polonyalı güvenlik güçlerine saldırdı. Sınır Koruma Basın Sözcüsü Anna Michalska düzenlediği basın toplantısında, Kuznica Sınır Kapısı’nda yaklaşık 2 bin göçmenin bulunduğunu, bunların içinde 100 kadar kişinin agresif davranarak sınırı gözeten asker, polis ve sınır koruma görevlilerine taşla saldırdığını söyledi. Sözcü Michalska göçmenlerin Polonyalı güvenlik güçlerine ses bombaları attığını, söz konusu ses bombalarının Belarus güvenlik güçleri tarafından göçmenlere temin edildiğini ileri sürdü. Polonya polisi ise göçmenlere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
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Tazyikli su sıkılması üzerine dün Belarus tarafındaki Bruzgi Sınır Kapısı’nı geçerek Polonya sınırı önünde bekleyen göçmen grubu Bruzgi Sınır Kapısı’na geri çekildi. Şu an için bölgede durum kontrol altına alınırken, Polonya Özel Birimler Bakanlığı Basın Sözcüsü Stanislaw Zaryn, Polonyalı güvenlik güçlerinin görevlerini \"mükemmel bir şekilde\" yerine getirdiğini, sınıra “saldırının” ilk dalgasının durdurulduğu açıklamasında bulundu.
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Polonya-Belarus sınırında gerginlik: Göçmenlere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale
Polonya-Belarus sınırında gerginlik sürüyor. Göçmenlerin bir kısmı Polonya sınırında konuşlanmış güvenlik güçlerine taş ve ses bombası atarken, Polonya polisi de göçmenlere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Polisin müdahalesi üzerine göçmenler Belarus'taki Bruzgi Sınır Kapısı'na geri çekildi. Öte yandan sınıra yüzlerce asker konuşlandırıldı.


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