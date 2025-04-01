Sırbistan ve Macaristan arasında savunma anlaşması imzalandı

"Ortak faaliyetlerin sayısı ve önemi açısından, Sırbistan en gelişmiş ve en yoğun savunma işbirliğini Macaristan ile yürütmektedir. Bu ilişkilerin temel unsurları, ikili ve çok uluslu tatbikatlar gibi askeri işbirliği ve silah sistemleri ile ekipman tedariki konularındaki teknik iş birlikleridir. Bu yıl için şimdiye kadarki en fazla faaliyet üzerinde anlaştık. 2023 yılında 48 olan faaliyet sayısı, bu yıl 79'a çıktı. Macar dostlarımızla vardığımız bu anlaşma bizim için büyük önem taşıyor. Ortak faaliyetlere ilişkin bu anlaşmanın, Sırbistan ile Macaristan arasında askeri ittifak ya da askeri birlik kurulmasına doğru ilerleyen bir süreç olarak devam edeceğine inanıyoruz."