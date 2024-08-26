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Siyonist katil Ben Gvir'in skandal sinagog çağrısına BM de tepki gösterdi: Ters etki oluşturuyor

Terör devleti İsrail'in eli kanlı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, haddini aşarak Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bölge olan Harem-ü Şerif'te sinagog inşa etme çağrısında bulunmuştu. Siyonist katilin bu çağrısına Türkiye'den ve Müslüman ülkelerden peş peşe tepkiler gelirken bir açıklama da Birleşmiş Milletler'den (BM) yapıldı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ben Gvir'in skandal çağrısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tür ifadeler, en hafif tabirle son derece ters etki oluşturuyor. Zaten kritik olan durumu daha da alevlendirme riski taşıyor." dedi

21:58 - 26/08/2024 Pazartesi
AA
Itamar Ben Gvir - Stephane Dujarric
Itamar Ben Gvir - Stephane Dujarric

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısının "ters etki oluşturduğunu" belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Kritik olan durumu daha da alevlendirebilir"

Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istediği yönündeki açıklaması sorulan Dujarric, "Bu tür ifadeler, en hafif tabirle son derece ters etki oluşturuyor." dedi.

Dujarric, söz konusu açıklamanın "zaten kritik olan durumu daha da alevlendirme riski taşıdığını" söyledi.

"Kudüs'teki kutsal alanlar için taraflar arasında bir statüko veya anlaşma var." diyen Dujarric, "Buna herkes saygı göstermeli." ifadesini kullandı.

Siyonist katil Ben-Gvir'den Harem-ü Şerif'in kalbine hançer projesi

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" ileri sürmüştü.

Habere göre, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna Ben-Gvir, "Evet" cevabını vermişti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savundu.

Ben-Gvir'in açıklamalarına, birçok ülke lideri ve uluslararası kuruluştan tepki gelmeye devam ediyor.



#Mescid-i Aksa
#İsrail
#Gazze
#Sinagog
#Itamar Ben Gvir
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