'Siyonizme karşı ortak mücadele şart'

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten beri Gazze’de bütün dünyanın gözleri önünde bir soykırım işliyor. Bu süreç içinde ABD, Avrupa ve diğer birçok bölgede soykırıma karşı Filistin halkıyla büyük dayanışma örnekleri gösterildi. Diaspora’daki Filistinlilerin önde gelen ismi Sami el-Aryan Gazze’deki durumu, ABD ve Avrupa’daki Filistin ile dayanışma manzaralarını ve Filistinli grupların bundan sonra izleyebileceği stratejiyi Yeni Şafak’a değerlendirdi.

ASIL DÜŞMAN KARŞIMIZDA

Gazze’de yaşanan son gelişmelerin Filistin davasını vicdanı olan adaletten yana ve diktatörlüğe, ırkçılığa, zulme karşı olan herkesin ortak davası haline getirdiğini aktaran el-Aryan, “Bütün bu yaşananların ardından görmemiz gereken şey, asıl düşmanın Siyonizm olduğudur. Siyonizm ile uzlaşmak mümkün değildir çünkü Siyonizm başkalarına hak vermeyi değil hakları gasp etmeyi istemektedir. Dolayısıyla, Siyonizm’in varlığını kabul eden her türlü çözüm Filistin meselesi için gerçek ve kalıcı bir çözüm sunamayacaktır. Sadece Filistin değil bölgedeki bütün güçler, tıpkı Güney Afrika’daki apartheid rejimine karşı olduğu gibi Siyonizm’e karşı duran ortak bir stratejiyi benimsemelidir. Burada, Yahudileri öldürmekten ya da sürmekten bahsetmiyoruz. apartheid rejiminde olduğu gibi herkesin bu Siyonist rejimin çözülmesinde ortak hareket etmesi ve ardından herkese haklarının verilmesinden bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

OSLO İSRAİL’İ TAVİZSİZ KILDI

Filistinli hareketlerin neden birleşemediği konusuna da değinen el-Aryan, 1993 yılındaki Oslo Anlaşması ile Filistin direnişi ve bölgedeki diğer İsrail karşıtı kuvvetlerin meseleyi siyasi mücadele ile yaklaşarak çözebileceklerine inanarak hata yaptıklarını, Oslo’nun İsrail’i tamamen tavizsiz hale getirdiğini vurguladı. El-Aryan, “İki farklı anlayış var. Biri, siyasi mücadeleye inanırken diğeri ise silahlı mücadeleden yana ve İsrail’i kökten bir şekilde reddeden bir anlayışa sahip. Dolayısıyla bu iki anlayışın bir araya gelmesi elbette zor ancak farklılığın güç getirdiğini kabul ederek birlikte hareket etmek mümkün” diye konuştu.

EYLEMLER ORTAK VİCDANIN TEPKİSİ

Filistin diasporasının ABD ve Avrupa'daki Gazze ile dayanışma eylemlerine etkisini de değerlendiren Sami el-Aryan, birçok yerde diasporadaki Filistinlilerin eylemlerin merkezinde olduğunu ancak bu eylemlerin tamamen İsrail tarafından işlenen vahşi katliamlara karşı vicdanlı insanların gösterdiği ortak tepki olduğunu söyledi. El-Aryan, Avrupa ve ABD’deki eylemlere Siyonist olmayan on binlerce Yahudi’nin katıldığına da dikkati çekti.







