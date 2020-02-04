Slovenya'da 50 yıl beklenen minareli tek camisi haziranda ibadete açılacak Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da inşa edilen ve ülkedeki minareli tek cami olma özelliği taşıyan Ljubljana Camisi ve İslam Kültür Merkezi haziranda ibadete açılacak. Slovenya İslam Birliği Genel Sekreteri Poric, "Her şey tamamlandı. Dolayısıyla camiyi kullanıma açabiliriz. 50 yıl bu camiyi bekledik ve sonunda ona kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Haber Merkezi 04 Şubat 2020, 11:28 Son Güncelleme: 04 Şubat 2020, 11:44 AA