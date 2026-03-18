Slovenya'daki seçim sürecini İsrailli istihbarat şirketinin doğrudan etkilediği iddia edildi

Slovenya'da 22 Mart Pazar günü yapılacak genel seçim öncesinde "Black Cube (Kara Küp)" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketinin ülkedeki süreci doğrudan etkilediği iddia edildi.

Slovenya'da yayımlanan Mladina dergisi, Kara Küp isimli İsrailli istihbarat şirketinden yetkililerin başkent Lübliyana'yı 3 kez ziyaret ettiğini ve muhalefetteki Slovenya Demokrat Partisi (SDS) Genel Başkanı Janez Jansa ile görüştüğünü öne sürdü.

"Casusların" kendilerini sahte bir kimlikle, yabancı bir yatırım firması temsilcileri gibi tanıttığını aktaran dergi, bazı Slovenyalı siyasilerle yapılan görüşmeleri de kayıt altına aldıklarını savundu.

İsrailli şirketin, 22 Mart'ta genel seçimin düzenleneceği Slovenya'da süreci doğrudan etkilediği iddiası üzerine Başbakan Robert Golob, "dış servisleri" ülkesindeki demokratik süreci etkilemekte suçladı.

Dışişleri Bakanı Tanja Fajon da iddiaların doğrulanması halinde bunun Slovenya'nın egemenliğine doğrudan bir saldırı olarak nitelenebileceğini söyledi.

İddialar üzerine açıklama yapan SDS Genel Başkanı Jansa ise "Kara Küp" ismini daha önce hiç duymadığını belirtti.

Golob liderliğindeki hükümet, 2024'te Filistin Devleti'ni resmen tanımış, İsrail'den askeri teçhizat ihracatını, ithalatını ve transit geçişini yasaklamıştı. Muhalefet lideri Jansa ise tanıma kararının uzun vadede ülkeye zarar vereceğini öne sürerek referandum talep ettiklerini açıklamıştı.



