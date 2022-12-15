SMO tek çatı altında: Askeri polis teşkilatı etkinleşecek

Suriye Milli Ordusu (SMO) devrim niteliğinde kararlar aldı. Suriye Ulusal Ordusu’nun daha iyi örgütlenmesi için geçtiğimiz haftalarda Suriye Geçici Hükümeti bünyesindeki Savunma Bakanlığı ve Suriye Ulusal Kolordusu komutanlarından oluşan Askeri Danışma Konseyi’nin reformları görüşmek için periyodik toplantılar yapacağı duyurulmuştu. Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Hasan Hamada, alınan kararları açıkladı. Bakanlığın çatısı altında askeri konsey oluşturulacağı ve tüm güçlerin tek çatı altında birleştirileceğini kaydeden Hamada, kontrol noktalarını askeri polise teslim etmek, askeri polisi yeniden yapılandırmak, tüm farklı fraksiyonların isteklerini ortadan kaldırmak, geçici hükümet dışında yabancı taraflarla koordinasyon yapmamak ve Savunma Bakanlığı’nda subaylardan oluşan bir Danışma Grubu oluşturulması gibi kararlar alındığı bilgisini verdi.

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ASKERİ POLİS TEŞKİLATI ETKİNLEŞECEK

Açıklamada, Suriye Milli Savunma Bakanlığı’nın, güvenlik ve istikrarın sağlanması için tek komuta altından yönetilecek Askeri Polis Teşkilatı’na gerekli insan gücü desteği vereceğinin altı çizildi. Milli Ordu’nun kontrolündeki bölgelerde tüm kontrol noktaları ve güvenlik soruşturmaları için Askeri Adalet Bakanlığı ile iş birliği içinde Askeri Polis Müdürlüğü’nün görevlendirileceği, bu dosyaları denetlemeye yetkili güvenlik otoritesinin Askeri Polis olduğu ifade edildi. Ayrıca, Suriye Ulusal Ordusu’nun tüm ekonomik kaynaklarının ve gelirlerinin birleştirildiği bir mali yönetim oluşturulacağı belirtildi. Bakanlık, Milli Ordu ve güvenlik güçlerindeki tüm personelin maaşlarında iyileştirme yapılacağı ve aylıkların düzenli dağıtılacağı bilgisini de verdi.