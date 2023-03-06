Somali ‘Tek Yürek’ oldu

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından yüzlerce ülkeden Türkiye’ye yardım yağdı. O ülkelerden biri de kardeş ülke Somali oldu. 90.7 milyon TL yardım toplanan Somali – Türkiye Tek Yürek isimli etkinlikte konuşan Türkiye Mogadişu Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı yapılan yardımın çok anlamlı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hepimizi biliyoruz ki 2011’de sayın Erdoğan buraya aklıyla değil güçlü yüreği ve imanıyla geldi. Çünkü o biliyordu ki peygamber efendimizin de hadisinde söylediği gibi ‘Komşusu aç iken yatan bizden değildir.’ Benim ülkem Cumhuriyet tarihinin en ağır felaketini yaşadı. Türkiye’ye dünyanın dört bir yanından yardım geldi. Ama şunu çok açıklıkla söylüyorum burada bana verilen çek Türkiye’ye yapılmış en değerli en kıymetli yardımdır. Burada bana verilen çek yüreklerinizden kopan bir çektir onu öyle kabul ediyorum.”