Somali ‘Tek Yürek’ oldu

Somali'de depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi.
Somali, Türkiye’deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası için tek yürek oldu. Somali İçişleri Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, Somali hükümeti ve halkının katkılarıyla depremlerden etkilenenler için düzenlenen “Somali-Türkiye Tek Yürek” kampanyasında yaklaşık 4,8 milyon doların (90 milyon lira) toplandığını duyurdu.
ERDOĞAN BURAYA GÜÇLÜ YÜREĞİYLE GELDİ
Türkiye Mogadişu Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı “Hepimiz biliyoruz ki 2011’de Sayın Erdoğan buraya aklıyla değil güçlü yüreği ve imanıyla geldi. Çünkü o biliyordu ki peygamber efendimizin de hadisinde söylediği gibi ‘Komşusu aç iken yatan bizden değildir.’ Türkiye’ye dünyanın dört bir yanından yardım geldi. Ama şunu çok açıklıkla söylüyorum burada bana verilen çek Türkiye’ye yapılmış en değerli en kıymetli yardımdır” dedi.