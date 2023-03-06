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Dünya

Somali ‘Tek Yürek’ oldu

Somali’de depremzedeler için düzenlenen “Somali-Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyasında yaklaşık 4,8 milyon dolar (90 milyon lira) toplandı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Somali'de depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi.

Somali'de depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi.

Somali, Türkiye’deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası için tek yürek oldu. Somali İçişleri Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, Somali hükümeti ve halkının katkılarıyla depremlerden etkilenenler için düzenlenen “Somali-Türkiye Tek Yürek” kampanyasında yaklaşık 4,8 milyon doların (90 milyon lira) toplandığını duyurdu.

ERDOĞAN BURAYA GÜÇLÜ YÜREĞİYLE GELDİ

Türkiye Mogadişu Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı “Hepimiz biliyoruz ki 2011’de Sayın Erdoğan buraya aklıyla değil güçlü yüreği ve imanıyla geldi. Çünkü o biliyordu ki peygamber efendimizin de hadisinde söylediği gibi ‘Komşusu aç iken yatan bizden değildir.’ Türkiye’ye dünyanın dört bir yanından yardım geldi. Ama şunu çok açıklıkla söylüyorum burada bana verilen çek Türkiye’ye yapılmış en değerli en kıymetli yardımdır” dedi.


Somali Türkiye’deki depremzedeler için tek yürek oldu
Somali Türkiye’deki depremzedeler için tek yürek oldu

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından yüzlerce ülkeden Türkiye’ye yardım yağdı. O ülkelerden biri de kardeş ülke Somali oldu. 90.7 milyon TL yardım toplanan Somali – Türkiye Tek Yürek isimli etkinlikte konuşan Türkiye Mogadişu Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı yapılan yardımın çok anlamlı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hepimizi biliyoruz ki 2011’de sayın Erdoğan buraya aklıyla değil güçlü yüreği ve imanıyla geldi. Çünkü o biliyordu ki peygamber efendimizin de hadisinde söylediği gibi ‘Komşusu aç iken yatan bizden değildir.’ Benim ülkem Cumhuriyet tarihinin en ağır felaketini yaşadı. Türkiye’ye dünyanın dört bir yanından yardım geldi. Ama şunu çok açıklıkla söylüyorum burada bana verilen çek Türkiye’ye yapılmış en değerli en kıymetli yardımdır. Burada bana verilen çek yüreklerinizden kopan bir çektir onu öyle kabul ediyorum.”


#Somali
#Depem
#Yardım Kampanyası
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