Dünya Somalideki iki bombalı saldırı Ölü sayısı 20ye çıktı
AFRİKA

Somali'deki iki bombalı saldırı: Ölü sayısı 20'ye çıktı

Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde düzenlenen iki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

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Haber Merkezi AA
Somalideki iki bombalı saldırı: Ölü sayısı 20ye çıktı
Foto/arşiv

Merka kenti yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet görevlilerini hedef alan intihar saldırısında Merka Belediye Başkanı Abdullahi Ali Wafow'un da aralarında olduğu ölülerin sayısının 13'e çıktığını belirtti.

Yetkili, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ve tedavi altına alındığını ifade etti.

Afgooye kentinde bulunan işlek hayvan pazarındaki patlamada da yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye çıktı, 14 kişi yaralandı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Merka'da düzenlenen intihar saldırısını üstlendi.

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