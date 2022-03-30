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Dünya Arap koalisyonu tek taraflı ateşkes ilan etti Yemendeki operasyonlarını durduruyor
ORTADOĞU

Arap koalisyonu tek taraflı ateşkes ilan etti: Yemen'deki operasyonlarını durduruyor

Yemen hükümetine destek veren Arap koalisyonu, bu sabahtan itibaren Yemen'in içlerine askeri operasyonlarını durduracağını ilan etti. Birleşmiş Milletler İslam dünyasının kutsal ayı Ramazan nedeniyle ateşkes çağrısı yapmıştı.

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Haber Merkezi AA
Son dakika: Arap koalisyonu Yemendeki operasyonlarını durduruyor
Foto/arşiv

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) Yemen istişarelerinin başlaması sebebiyle uygun ortam oluşturulması hedefiyle böyle bir talebinin olduğunu açıkladı.

Ramazan ayında da olumlu bir ortam sağlanmasının istendiğini belirten Maliki, operasyonların Greenwich saatine göre 06.00'da durdurulacağını kaydetti.

Maliki, kapsamlı bir siyasi çözüme destek amaçlı alınan ateşkese Arap koalisyonu tarafından bağlı kalınacağını, ateşkesin başarılı olması için tüm önlemlerin alınacağını vurguladı.

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf dün 29 Mart-7 Nisan arasında yapılacak Yemen istişareleriyle eş zamanlı olarak ateşkes çağrısında bulunmuştu.

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