Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin başlattığı tatbikat için Türk F-16'ları Azerbaycan'a geldi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatın hava unsurlarının yer alacağı kısım olan "
TurAz Kartalı 2020"ye katılacak F-16'lar törenle karşılandı.
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü
AA
Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta yer alacak Türk F-16 uçakları Azerbaycan'a geldi.
Törende, İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı seslendirildi.
TurAz Kartalı tatbikatı, Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.
AA
TurAz Kartalı tatbikatı, Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.
Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.
AA
TurAz Kartalı tatbikatı, Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.
OYNAT 01:12
Mehmetçik dev tatbikat öncesi Azerbaycan'da törenle karşılandı
Türkiye-Azerbaycan arasında, 29 Temmuz'dan 10 Ağustos'a kadar her iki ülkenin kara kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenecek ortak tatbikat kapsamında Türk askeri, Bakü'de karşılandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki askeri işbirliği anlaşmasına göre, yıllık plana göre Türkiye, 29 Temmuz'dan 10 Ağustos'a kadar her iki ülkenin kara kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin katılımıyla büyük ölçekli ortak taktik ve taktik uçuş tatbikatlarına katılacak. Silahlı Kuvvetler personelinin Bakü'ye gelmesi kapsamında karşılama töreni düzenlendi' denildi.