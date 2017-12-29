'Son durak Kudüs'

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bir özel halk otobüsünün sahibi, otobüsün son durağının yazıldığı kısma 'KUDÜS' yazdırdı.
Üsküplü şoförün bu hareketi sosyal medyada pek çok kişinin dikkatini çekti.
Uskup'ten bir goruntu. Ozel halk otobusun sahibi son duragi Kudus'e diye yazdirmis... 👏 pic.twitter.com/luCeJSTjWU
Uskup'ten bir goruntu. Ozel halk otobusun sahibi son duragi Kudus'e diye yazdirmis... 👏 pic.twitter.com/luCeJSTjWU— Leyla Şerif Emin (@LeylaSerifEmin) 29 Aralık 2017
Üsküp'te geçtiğimiz haftalarda bir grup Müslüman, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmişti.
Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bir grup öğrenci, Murat Paşa Camii önünde toplanarak ABD BaşkanıDonald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanımasını protesto etmek üzere gösteri düzenledi.
- Göstericiler, konuşmalar esnasında “Tekbir”, “Hamas’a Selam, Direnişe Devam”, “Küstah ABD, Küstah Trump” ve “Seller Gibi Kan Aksa, Kurtulacak ‘EL AKSA'” sloganları attı.
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