Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Sonuçsuz kalan Kıbrıs görüşmelerine ilişkin Yunanistandan açıklama
AVRUPA

Sonuçsuz kalan Kıbrıs görüşmelerine ilişkin Yunanistan'dan açıklama

Cenevre'deki Kıbrıs konulu görüşmeler, Rum ve Yunan tarafının eski söylemlerini tekrarlaması ve çözümden yana tavır sergilememesi nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. Görüşmelere ilişkin açıklama yapan

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Türkiye ve KKTC'nin takındığı tavır" nedeniyle ortak zemin bulunamadığını öne sürdü.

Haber Merkezi AA
Sonuçsuz kalan Kıbrıs görüşmelerine ilişkin Yunanistandan açıklama
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, garantör ülkelerin de katılımıyla 5 1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve KKTC'yi suçladı

Kıbrıs meselesinin çözümü için müzakerelerin başlamasını hedefleyen görüşmelere, Kıbrıs Rum kesimi ile yapıcı tutumla katıldıklarını savunan Dendias, "Türkiye ve KKTC'nin izledikleri tavır nedeniyle" bu temaslarda ortak zeminin oluşturulamadığını iddia etti.

"Rum tarafı eski söylemlerini tekrarladı"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmelerin ardından Cenevre'de ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Rum tarafının kendi isteğinin gerçekleşmesini istediğini belirten Tatar, "Egemen eşitliğe dayalı talebimizden vazgeçmeyeceğiz. Rum Kesimi'nin amacı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı ve anayasal değişiklikle Kıbrıslı Türklerin buna yama edilmesidir" demişti.

Bakan Çavuşoğlu ise müzakerelerden bir sonuç çıkmadığını belirterek, "Rum yönetimi lideri yeni bir vizyon getiremedi. Takılmış plak gibi eski söylemlerini tekrarladı. KKTC'nin bağımsızlığı, egemenliği ve eşitliği konusunda ödün vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ersin Tatar ve Çavuşoğlu'ndan ortak açıklama: Kıbrıs görüşmelerinden sonuç çıkmadı
GÜNDEM
Ersin Tatar ve Çavuşoğlu'ndan ortak açıklama: Kıbrıs görüşmelerinden sonuç çıkmadı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan kalıcı çözüm için BM'ye 6 maddelik öneri
GÜNDEM
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan kalıcı çözüm için BM'ye 6 maddelik öneri
Abone Ol Google News
Kapılarında kuyruk oluştu

Kapılarında kuyruk oluştu

​Tam kapanma öncesi AVM'lerde alışveriş yoğunluğu.
Eşiyle sokakta yatıyor

Eşiyle sokakta yatıyor

​15 bin liralık senedin başına 6'yı ekleyip dolandırdılar.
CHPli Özkoç: Kaftancıoğlunun Ermeni soykırımını destekleyen tweeti yok

​Temizlik araçlarında büyük sahtecilik

PKK'nın sözde 'özel güç sorumlusu' da etkisiz hale getirildi​.

Sağlık Bakanlığından yeni genelge

Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan ortak açıklama.

Köylüler buldu: Hayal bile edemeyeceğimiz bir yer.

Areda Piar 'halk ekmek' araştırmasının sonuçları açıkladı.
Reisülkurra Abdurrahman Gürses

Reisülkurra Abdurrahman Gürses

​Kur'an'ın vakarıyla yaşanmış bir ömür.

​Mevlüt Çavuşoğlu ve Fahrettin Koca Rusya'ya gidecek
İçişleri'nden yeni genelge

İçişleri'nden yeni genelge

Görev belgesi düzenlenmesine dair merak edilenler açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.