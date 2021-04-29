Sonuçsuz kalan Kıbrıs görüşmelerine ilişkin Yunanistan'dan açıklama

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, garantör ülkelerin de katılımıyla 5 1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve KKTC'yi suçladı

Kıbrıs meselesinin çözümü için müzakerelerin başlamasını hedefleyen görüşmelere, Kıbrıs Rum kesimi ile yapıcı tutumla katıldıklarını savunan Dendias, "Türkiye ve KKTC'nin izledikleri tavır nedeniyle" bu temaslarda ortak zeminin oluşturulamadığını iddia etti.

"Rum tarafı eski söylemlerini tekrarladı"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmelerin ardından Cenevre'de ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Rum tarafının kendi isteğinin gerçekleşmesini istediğini belirten Tatar, "Egemen eşitliğe dayalı talebimizden vazgeçmeyeceğiz. Rum Kesimi'nin amacı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı ve anayasal değişiklikle Kıbrıslı Türklerin buna yama edilmesidir" demişti.

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Bakan Çavuşoğlu ise müzakerelerden bir sonuç çıkmadığını belirterek, "Rum yönetimi lideri yeni bir vizyon getiremedi. Takılmış plak gibi eski söylemlerini tekrarladı. KKTC'nin bağımsızlığı, egemenliği ve eşitliği konusunda ödün vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM Ersin Tatar ve Çavuşoğlu'ndan ortak açıklama: Kıbrıs görüşmelerinden sonuç çıkmadı