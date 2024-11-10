Soykırım sevici ABD Gazze'de sağlanamayan ateşkesten Hamas'ı sorumlu tuttu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin İsrail'e gönderdiği, Gazze'deki insani durumun düzeltilmesini istediği mektuba ilişkin, "Bu hafta İsrail'in bu alanda ne yönde ilerleme kaydettiğini değerlendireceğiz." dedi.

Sullivan, CBS kanalındaki "Face The Nation" programında açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrailli mevkidaşlarına mektup göndererek insani yardım sevkiyatına ilişkin beklentilerini aktardıklarını anımsatan Sullivan, "Bu hafta İsrail'in bu alanda ne yönde ilerleme kaydettiğini değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Austin ve Blinken'ın bu alandaki değerlendirmeyi yapacak kişiler olduğunu kaydetti.

Gazze'de ateşkesin önünde duranın "İsrail değil Hamas" olduğu iddiasında bulunan Sullivan, İsrail'in "belli bir sayıda esirin serbest bırakılması için geçici ateşkese" hazır olduğunu söyledi.





Biden-Trump görüşmesi

Biden ve seçilmiş Başkan Donald Trump'ın 13 Kasım'da bir araya geleceğini hatırlatan Sullivan, buradaki en önemli mesajın "barışçıl güç transferi" olacağını dile getirdi.

İkilinin aynı zamanda Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele alacağına işaret eden Sullivan, "Başkan Biden, Başkan Trump'a bu konular hakkında görüşlerini ve tutumunu iletecek." diye konuştu.



