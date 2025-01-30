Sponsordan soykırımcıya telefon: Desteğini bir kez daha yineledi

Yapılan açıklamada Hegseth'in, ABD ile İsrail arasındaki iş birliğini yeniden teyit etmek için İsrail Savunma Bakanı Katz ile bir tanışma görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede Hegseth'in, Trump'ın liderliğinde ABD'nin İsrail'in kendini savunma hakkını tam olarak desteklediğini belirttiği ve İsrail'in bölge için örnek bir müttefik olduğunu vurguladığı bildirildi. Açıklamada, ABD'nin, İsrail'in bölgesel tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştirmek ve İsrail'in ihtiyaç duyduğu yeteneklere sahip olmasını sağlamak için ikili güvenlik ilişkisini derinleştirmeye kararlı olduğunu bir kez daha belirttiği de kaydedildi.