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Sponsordan soykırımcıya telefon: Desteğini bir kez daha yineledi

Sponsordan soykırımcıya telefon: Desteğini bir kez daha yineledi

09:5230/01/2025, الخميس
DHA
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth (solda) ve İsrail Savunma Bakanı Israel Katz (sağda).
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth (solda) ve İsrail Savunma Bakanı Israel Katz (sağda).

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ile telefonda görüştü. Görüşme, göreve yeni başlayan Hegseth'in İsrailli mevkidaşıyla kurduğu ilk iletişim oldu.

Yapılan açıklamada Hegseth'in, ABD ile İsrail arasındaki iş birliğini yeniden teyit etmek için İsrail Savunma Bakanı Katz ile bir tanışma görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

'İsrail örnek bir müttefik'

Görüşmede Hegseth'in, Trump'ın liderliğinde ABD'nin İsrail'in kendini savunma hakkını tam olarak desteklediğini belirttiği ve İsrail'in bölge için örnek bir müttefik olduğunu vurguladığı bildirildi. Açıklamada, ABD'nin, İsrail'in bölgesel tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştirmek ve İsrail'in ihtiyaç duyduğu yeteneklere sahip olmasını sağlamak için ikili güvenlik ilişkisini derinleştirmeye kararlı olduğunu bir kez daha belirttiği de kaydedildi.


#İsrail
#ABD
#Israel Katz
#Pete Hegseth

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