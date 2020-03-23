Dünya Stratejik M4 karayolunda ikinci ortak devriye yakında başlayacak
ORTADOĞU

Stratejik M4 karayolunda ikinci ortak devriye yakında başlayacak

İdlib’de M4 karayolunda Türkiye ve Rusya’nın ilk ortak devriyesi, rejim karşıtlarının protestoları nedeniyle kısa sürede tamamlanmak zorunda kalırken Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede güvenli koridorun tesisi için faaliyetlerini yoğunlaştırdı. M4 karayolu üzerindeki bariyerler kaldırıldı, çukurlar kapatıldı. İkinci ortak devriye için tüm hazırlıklar tamam.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

M4 devriyeleri, halkın tepkisi ve olası provokasyonlara karşı aşamalı olarak ilerleyecek. Hava şartlarının da müsait duruma gelmesinin ardından devriyelerin, önümüzdeki günlerde insansız hava araçları desteğiyle yapılması planlanıyor.

Lazkiye’den Halep’e uzanan stratejik M4 karayolunda 5 Mart Moskova mutabakatı uyarınca başlayan Türk-Rus devriyesi, ilk 7 kilometrenin ardından Eriha kasabası yakınlarında bölge halkının Ruslara tepkileri sonucu yarım kalmıştı. Yeniden başlayacak devriyeler aşamalı olarak artırılarak yaklaşık 50 km uzunluğundaki güzergâhın tamamında yapılacak. Kaynaklar, bölgede yoğun bombardıman yapan Ruslara karşı halktan gelen bu tepkinin beklenmedik, yadırganacak bir durum olmadığını ancak olası provokasyonların ağır sonuçları göz önünde bulundurulduğunda bunun önüne geçmek üzere ciddi çalışmalar yürütüldüğünü vurguluyor.

5 terörist daha

  • Terör örgütlerine yönelik yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlar hız kesmiyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK’lı 5 teröristin daha hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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