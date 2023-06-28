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Dünya

Strazburg'da acil serviste yer bulamayan hastalar otoparkta tedavi görüyor

Fransa'nın Strazburg kentindeki hastanede yeterli yatak ve personel olmaması, hastaların saatlerce otopark alanına çekilen ambulanslarda beklemesine sebep oluyor.

15:58 . 28/06/2023 Çarşamba
AA
Strazburg'daki hastanenin otoparkında çekilen görüntülere göre, hastalar ambulans veya itfaiye aracında bekliyor.

Strazburg'daki hastanenin otoparkında çekilen görüntülere göre, hastalar ambulans veya itfaiye aracında bekliyor.

TF1 kanalının dün bir sendikadan aldığı görüntülerle yayımladığı habere göre, Strazburg'da hastalar, hastanede yer olmadığı için otopark alanında tedavi görüyor.



Strazburg'daki hastanenin otoparkında çekilen görüntülere göre, hastalar ambulans veya itfaiye aracında bekliyor. Hatta bazı hastaların tedavisi otoparkta devam ediyor.


Gece gündüz ambulansların acil servisin önünde düzensiz bir şekilde beklediği kaydedilirken, pek çok kişi, bunun hastanedeki hasta yatağı sayısının yetersizliğinden kaynakladığını söylüyor.


Acillerin sürekli yoğun olduğuna işaret edilen haberde, sendikaların bu koşullardan sürekli şikayetçi olunduğu belirtiliyor.


Hemşire ve FO Sendikası üyesi Christian Prud’Homme, aracın içindeki hastanın durumunun ağırlaşması nedeniyle doktorların acil servisten çıkıp ambulansta gelerek müdahale yapmak zorunda kaldığı durumlar olduğunu ifade ediyor.

Yeterli sayıda yatak ve personel yok


FO Sendikası üyesi ve itfaiyeci Cedric Hatzenberger de durumu "Kendimizi 10-12 ambulansın beklediği bir alanda buluyoruz, bunun nedeni içeride yeterli sayıda yatak ve personel olmaması" şeklinde anlatıyor.


Sendikadan elde edilen son görüntülere göre, hastanenin otoparkında uzun süre bekleyen araçlar olduğu ifade edilerek, acil tıp teknikerlerinin bu durumla başa çıkma konusunda zorluk çektiği belirtiliyor.

Paramedik Gilles Thiam, konuya ilişkin, "Hastaneye vardığınızda, 'Sadece ayağı kırılmış, bir-iki saat bekleyeceksiniz. Daha ciddi rahatsızlıkları olanlar var' diyorlar. Mağdurlar tarafından duyulmaması gereken bir şey" yorumunda bulunuyor.


Hastanede yaşanan 2 beklenmedik ölümün incelendiği belirtilen haberde, Eylül 2022'de 81 yaşındaki yaşlı bir adamın sedyede 20 saatten fazla kalmasının ardından öldüğü de anımsatılıyor.


#Fransa
#Strazburg
#Hastane
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