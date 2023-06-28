Sudan'da bayramın ilk günü dolayısıyla 'tek taraflı' ateşkes ilan edildi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramın ilk gününde "tek taraflı" ateşkes ilan etti.
Burhan, silahlı kuvvetlerin, Sudan halkı tarafından yönetilen sivil bir hükümete iktidarı devretmeye istekli olduğunun altını çizdi.
Askeri birliklere katılma çağrısı
Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar
Sudan ordusunun, HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemesi, HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan gerginlik, taraflar arasında silahlı çatışmaya dönüşmüştü.
Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son rakamlarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 2,5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.