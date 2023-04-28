Sudan'daki çatışmalar nedeniyle birçok ülke tahliye operasyonu yürütüyor.

Aralarında Türkiye, ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan’ın da bulunduğu 50'den fazla ülke, vatandaşlarını karadan Etiyopya ve Mısır, denizden ise Port Sudan Limanı üzerinden ve hava yoluyla tahliye etmeye devam ediyor.