Süpür kıskaca al yok et

Mehmetçik, Şemdinli-Derecik ve Çukurca hattının Irak tarafında başlattığı kara operasyonlarıyla ilerleyişini sürdürüyor. Kuzey Irak’taki PKK kamplarına yönelik hava harekatlarının ardından kara operasyonlarıyla da teröristler kıskaca alınıyor. Çukurca hattında PKK yuvalarını etkisiz hale getirerek güneye inen Mehmetçik, 10 km derinliğe ve 13 km genişliğe kadar olan bölgeyi terör örgütünden temizledi. Surzari, Duskan,Tirwanish, Kiri, Avsarki, Baloka, Sibirdar ve Kokozer Dağı’nı kontrol altına alan TSK, tepe noktalara kurduğu gözlem noktalarıyla PKK’nın kaçış güzergahlarını da kontrol altında tutuyor.

KAÇIŞ YOLLARI TUTULDU

Hava operasyonlarının rotası Zap, Avaşin-Basyan Vadisine çevrildi. Bu noktalara düzenlenen bombardımanlarda PKK’ya ait silah ve mühimmat depoları yerle bir edildi. Vadide kalan az sayıdaki terörist de çareyi kaçmakta buldu. Hava harekatlarından kaçan teröristler de tepelere konuşlanan komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. Yürütülen operasyonlar kapsamında bölgede bulunan çok sayıda köy PKK’dan temizlenirken; bölgenin kontrol altına alınmasıyla PKK’nın lojistik transfer yaptığı yolların kontrolü de Mehmetçiğin eline geçti. Mühimmat ve gıda desteği alamayan PKK’lı teröristler köşeye sıkıştı.

GÜNDEM 3. Harekat başlıyor